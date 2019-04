PREMIERĂ: PNL Vrancea este singurul partid din județ care are doi candidați pe lista de europarlamentare

Recent, Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a aprobat lista de candidați pentru alegerile europarlamentare din data de 26 mai, iar PNL Filiala Vrancea are doi reprezentanți votați în ședința BPN: Ana-Maria Dimitriu (poziția 15), consilier municipal la Focșani, și Alexandru Ciprian Epure (poziția 17), consilier județean.

Este o premieră pentru un partid politic din Vrancea să aibă doi membri pe lista de la europarlamentare, o listă echilibrată și completă, în condițiile în care experiența politică la nivel național, regional și european se îmbină cu energia unor oameni propuși pentru prima dată să ocupe un loc în Parlamentul European.

Ana-Maria Dimitriu este consilier municipal la Focșani, președinte al Organizației Femeilor Liberale din Vrancea, dar și vicepreședinte regional al OFL România. Un aprig ”cenzor” al administrației PSD din Focșani, Ana-Maria Dimitriu a demonstrat o reală implicare în tot ceea ce înseamnă activitatea Consiliului Local, lucru care a deranjat puterea locală. Incisivitatea, propunerile și observațiile consilierei liberale au deranjat administrația PSD pentru că activitatea Anei Maria Dimitriu a scos la iveală abuzurile celor care au, vremelnic, majoritatea în CL Focșani.C

”În aproape 3 ani de zile, activitatea mea a fost una intensă și, cred eu, eficientă. Iar cetățenii au remarcat acest lucru. Referindu-mă la candidatura la europarlamentare, pot să spun că eu cred în valorile europene și consider că locul României este în Uniunea Europeană. Sunt hotărâtă să-mi aduc aportul la un rezultat cât mai bun al PNL la alegerile din 26 mai”, a precizat Ana-Maria Dimitriu.

Alexandru Ciprian Epure este consilier județean și secretar general al Tineretului Național Liberal. Activ în domeniile sale de interes, în ceea ce privește administrația județeană, liberalul Epure a întocmit mai multe proiecte în cadrul Consiliului Județean, pentru a pune umărul la o transparență ridicată a activității CJ. Din păcate, ideile sale nu au fost recepționate pozitiv de consilierii PSD & ALD, spre dezavantajul vrâncenilor. Candidatura la europarlamentare reprezintă o provocare pentru Alexandru Ciprian Epure, convins că implicarea tinerilor în politică este esențială pentru bunul mers al societății.

”Sunt absolvent al Facultății de Economie si Administrarea Afacerilor din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” și am finalizat studiile de Master în cadrul aceleiași Universități. Lucrez de 12 ani în privat si mă implic în politică de 10 ani. Fac acest lucru pentru că, așa consider eu, e singurul mod real de a produce schimbare și de a influența în bine societatea – cartierul, orașul, județul și țara în care cu toții trăim. Dosarul meu de candidat european cuprinde proiecte precum digitalizarea serviciilor publice, fonduri UE prin sisteme informatice atât în privat cât și pentru primării și instituții publice, un plan de infrastructură pe Dunăre, piața virtuală pentru produsele tradiționale și platforma de schimb tehnologic și know-how, sprijin real pentru tineri etc.

Mai important decât locul pe o listă este ceea ce vrem să realizăm, noi, candidații Partidului National Liberal, astfel încât România să fie în primul rând! Mă voi asigura ca ideile mele să prindă contur și să fie promovate indiferent dacă voi ajunge sau nu în Parlamentul European”, a precizat Alexandru Ciprian Epure.

