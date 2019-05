Președintele Marian Oprișan a semnat astăzi ordinele de începere a lucrărilor de modernizare pentru DJ 205J- Movilița și pentru DJ 202 F- Bălești-Mihălceni

Locuitorii din comuna Movilița și cei din comuna Bălești vor beneficia de drumuri modernizate în perioada următoare, după ce președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Marian Oprișan, a semnat astăzi atât la Movilița cât și la Bălești ordinele de începere a lucrărilor.

În prezența domnului președinte Marian Oprișan, a locuitorilor din comună, a primarului din Movilița, Corneliu Cristian și a constructorilor vor începe lucrările pentru investiția ”Modernizare DJ 205 J, intersecție DJ 204E (Panciu) – intersecție DJ 205 H (Movilița), km 0+000- 7+270, L=7.27 km, comuna Movilița, județul Vrancea”

Valoarea totală a investiției este de 15.259.001,46 lei cu TVA inclus(echivalentul a 3.204.663 euro), din care valoarea lucrărilor este de 12.797.640, 36 lei, cu TVA inclus.

Modernizarea drumului județean se va face cu încadrarea în limita părții carosabile existente, pe cât posibil cu respectarea prescripțiilor de proiectare a profilurilor transversale

Profil transversal în lungime totală de 7270.00 m

Lățimea părții carosabile – 6 m;

Lațime benzi de încadrare- 2x 0,25 m;

Lățime acostamente- 2x 0,75 m;

Șanț din beton- 2×1 m;

Structură rutieră:

5 cm strat de uzură din beton astfaltic;

7 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis;

25 cm strat din piatră spartă;

30 cm strat din balast

Structură rutieră acostamente:

37 cm din piatră spartă;

30 cm strat din balast

Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 25.00 m cu aceeași structură rutieră ca și drumul studiat.

Termenul de execuție al lucrărilor este de 47 de luni, din care 1 lună proiectare, iar contractatul este Asocierea SC Tancrad SRL Galați și SC Global Proiect.

”Așa cum am spus-o întotdeauna, lucrurile bune nu se fac ușor și mulți dintre conaționalii noștri au pretenția ca România să arate după 30 într-un interval în care alții au făcut lucrurile într-o sută de ani. Trebuie să nu uităm un singur lucru: România și poporul român are vocație de constructori și merită să ajungă în rândul țărilor dezvoltate și asta se și întâmplă. Iată că de la an la an, de când noi am reluat puterea în anul 2012, economia țării a crescut an de an. Mulțumesc domnului primar din Movilița pentru că a înțeles că împreună facem administrație și nu politică. Locuitorii din Movilița vor avea un drum județean cât se poate de modern în următoarea perioadă și urez mult succes constructorului! ” a precizat președintele Marian Oprișan.

Tot astăzi, în prezența domnului președinte Marian Oprișan, a locuitorilor din comună, a primarului din Bălești, Alecu Victor și a constructorilor vor începe lucrările pentru investiția ”Modernizarea DJ 202 F în lungime totală de 7 km, sector 0+000-km 7+000, comuna Ciorăști- sat Mihălceni, comuna Bălești, județul Vrancea”

Valoarea totală a investiției este de 12.461.049,16 lei cu TVA inclus(echivalentul a 2.617.043 euro), din care valoarea lucrărilor este de 12.092.105, 98 lei, cu TVA inclus.

Vor fi realizate lucrări de reabilitare și modernizare a drumului județean pe o lungime de 7 km.

-Lațime parte carosabilă- 5,5-6 m;

– Lățime acostamente- 2×0.75 m;

– Pantă transversală pe zona părții carosabile: 2,50%

– Pantă transversală pe zona acostamentelor pereate: 4,00%

– Drumuri laterale – 32 buc;

– Rigolă carosabilă: 2.160,00 m;

– Șanț din beton: 1.300,00 m;

– Șanț din pământ: 940,00 m;

– Parapet de protecție: 310,00 m

Se vor construi:

Rigole carosabile- 1,930 ml

Șanț din pământ- 9,74 m

Șanț din beton- 2,600 m

3 podețe tip P2

Se va moderniza un pod din beton armat km 6+835 km peste râul Coțacul având:

Lungime totală- 35,50 m

Inălțime totală- 3 m

Lațime- 10,50

Trotuare: 2x 0.90

Parapet metalic

Termenul de execuție al lucrărilor este de 30 de luni, din care 4 luni proiectare, iar contractatul este SC Citadina 98 SA- SC VEGA 93 SRL- SC SPC Elite Consulting SRL .

La finalul semnării ordinului de începere lucrări, domnul președinte, Marian Oprișan, a precizat ”Este vorba de programul administrației județene conduse de mine, de modernizare și reabilitare a întregii rețele de 763 de km de drumuri județene. Astăzi am semnat ordinul pentru drumul județean Bălești-Mihălceni. Este un drum care trebuia făcut mai demult, dar lucrurile bune nu se fac ușor. Acum i-a venit rândul față de celelalte mari investiții și ca să dau un exemplu, numai drumul 205D care a costat 1687

de miliarde de lei vechi și care va deveni cel mai frumos drum județean de munte din România și toate celelalte drumuri în care am investit. Știți foarte bine că investim în perioada următoare în drumurile județene, proiecte mari, de circa 150 milioane de euro.

Guvernul Partidul Social Democrat a dat bani comunei Bălești pentru a se asfalta de la cap la coadă. Țin să-l felicit pe primarul localității pentru consecvență și pentru faptul că se zbate pentru comunitatea lui. Adevărul este că Guvernul PSD și Consiliul Județean Vrancea au demarat un amplu program de modernizare a infrastructurii privind calitatea vieții cetățenilor județului Vrancea. ”

Obiectivele de investiții sunt finanțate de Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 2017-2020.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea

