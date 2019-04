Presedintele Marian Oprisan solicita implementarea unui plan de masuri in vederea prevenirii consumului de substanțe interzise de catre copii si tineri

Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, domnul Marian Oprisan, a demarat o campanie pentru prevenirea si combaterea absenteismului școlar, consumului de alcool si droguri de catre copii si tineri, prin institutiile publice cu competente in asigurarea unui climat corespunzator de siguranta civica.

La nivelul judetului Vrancea, fenomenul consumului de substanțe interzise in rândul elevilor, tinerilor si adolescentilor este în ușoară creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, cresterea nedepasind media nationala. Acest fenomen reprezintă o problema reală, in urma monitorizarilor rezultând faptul ca, in absolut toate liceele din judetul Vrancea, se consuma substante psihoactive, varsta consumului fiind intr-o scadere ingrijoratoare, ajungand pana la clasele primare (cel mai mic copil detectat că a consumat asemenea substante avand 9 ani).

De asemenea, o reala problema o constituie comercializarea de alcool și tutun minorilor de catre anumite unitati economice, fenomen greu de stopat din cauza sancțiunilor mici prevăzute de legislația în vigoare. Cluburile si discotecile, frecventate de tineri in vacante si weekend-uri, reprezinta mediul propice pentru debutul consumului de băuturi alcoolice sau substanțe interzise.

Dezbaterile acestor aspecte, precum si pericolele la care se expun persoanele prin consumarea acestor substante, au avut loc in data de 18.04.2019, in cadrul sedinţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vrancea. Au participat reprezentanti din partea: Primariei Focsani, Serviciului pentru Combaterea Crimei Organizate, Unitatii de Primiri Urgente Focsani, Inspectoratului Școlar Județen Vrancea si Serviciului de Ambulanta Judetean Vrancea.

Părinții sunt sfatuiti sa fie mai atenți la felul în care copiii iși petrec timpul liber, dar și la activitatile pe care acestia le desfasoara in timpul si dupa orele de curs, si să nu lase această sarcină doar in responsabilitatea cadrelor didactice. S-a constatat ca majoritatea părinților sunt într-o stare de negare, neacceptând adevărul atunci când sunt înștiințați de organele competente ca fiul/fiica lor a fost identificat/a ca a consumat sau comercializeaza substante interzise.

Pe de alta parte, profesorii și directorii de școli nu fac cunoscute aceste incidente legate de consumul de substante interzise, din dorința de a proteja copiii si familiile acestora sau de a nu prejudicia reputația școlii.

A fost apreciat util si necesar ca in cadrul orelor de dirigenție, in cadrul “Școlii Altfel” și a altor activități organizate în unitățile de învațământ, sa se dezbată mai mult acest subiect si sa fie prezentata părinților această realitate.

In urma discuțiilor, s-a propus materializarea unui plan de actiune, pentru a stopa acest fenomen și a proteja copiii de consecințele nocive, atât fizice, cât și psihice, ale substanțelor interzise, alcoolului si tutunului, care sa cuprinda:

Propunere de modificare a legii nr. 61/1991, respectiv majorarea cuantumurilor amenzilor, precum şi majorarea perioadei de suspendare a activităţii localului public;

2. achiziţionarea unui set complet pentru detectarea prezenţei substanţelor ori produselor stupefiante;

3. Organizarea unor acţiuni, după cum urmează:

a. pe linia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale în baruri, cluburi, discoteci, săli de jocuri și locuri de agrement;

b. pentru identificarea persoanelor care conduc vehicule pe drumurile publice, în timp ce se află sub influenţa alcoolului sau a unor substanţe psihoactive;

c. pentru prevenirea și combaterea absenteismului şcolar, a consumului de băuturi alcoolice de către elevi şi minori, în zona unităţilor de învățământ.

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ

