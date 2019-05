Preşedintele Tineretului Naţional Liberal Focşani, Claudiu Matei, despre importanţa prezenţei la vot

Votul este ca o oportunitate!

Dacă nu profiți de el în momentul respectiv, riști sa nu te mai întâlnești cu acel moment decât peste 4 sau 5 ani, in functie de tipul de alegeri. Timp în care îți dai seama ca trebuia sa acționezi, sa faci un pas înspre respectiva oportunitate. Asa se întâmplă și în cazul alegerilor. Dacă nu votezi, îți vei da seama mai târziu ca ai ratat șansa de a-ți spune punctul de vedere și vei regreta.

Votul este şi o responsabilitate fata de ceilalti. Pentru ca nu traim singuri pe acest pamant. Pentru ca facem parte dintr-o comunitate. Si ceea ce se intampla cu ceilalti trebuie sa ne priveasca in mod direct si pe noi. Votul este un drept pentru care, pe parcursul istoriei, mulţi s-au luptat şi au sacrificat totul pentru a-l obţine. Este un drept pentru care oamenii continuă să lupte şi de care milioane de oameni din întreaga lume încă nu se bucură, din diferite motive.

Poate că fiecare se întreabă: „Cu toate milioanele de oameni care votează în orice scrutin, votul meu oare contează cu adevărat?” Adevărul este că votul fiecăruia contează şi va face o diferenţă de fiecare dată când vei vota!

Mergem la vot in primul rand ca sa ne manifestam ca cetateni europeni. Mergem la vot pentru a nu ne indeparta de Uniunea Europeana si pentru a ne continua traseul pro european. Mergem la vot pentru ca europarlamentarii romani sa atraga cat mai multe fonduri europene pentru Romania, pentru Vrancea.

Cine spune „Eu votez, dar oricum nu conteaza!”, este o greseala din punctul meu de vedere. Sa crezi faptul ca votul tau nu e important este echivalent cu un act de infrangere. Practic, inainte de anuntarea rezultatului alegerilor, tu ii consideri deja castigatori pe cei pe care ii critici si pe care nu ti-i doresti sa te reprezinte.

Cine spune „Eu nu votez pentru ca nu conteaza!”, e ca si cum ii inviti pe ceilalti, cei cu a caror optiune nu esti de acord, sa castige alegerile. Daca tu nu votezi pentru cei in care crezi, vor vota ceilalti, si ei vor decide rezultatul. Mereu e bine sa stii ca ai facut tot ce ti-a stat in puteri. Un principiu general valabil care se aplica foarte bine si in cazul alegerilor.

Votul e un exemplu bun pentru generatiile viitoare.

Trebuie sa le aratam copiilor nostri, nepotilor nostri sau copiilor din jurul nostru ca ne pasa de comunitatea noastra, de lumea in care traim, de tara noastra, de prezentul si de viitorul lor.

Daca vad ca parintii lor sau adultii din jurul lor nu se implica, vor creste si ei la fel de neimplicati, din acest punct de vedere.

A vota este un act clar si curat de implicare in dezvoltarea comunitatii locale si a tarii din care facem parte.

Implicati-va, e responsabilitatea fiecaruia dintre noi, cei cu drept de vot.

A vota e un act moral, iar noi toti ne simtim mai bine cand facem un act moral, cand simtim ca facem un lucru bun.

Pe 26 Mai am incredere ca vrancenii si romanii de peste tot au inteles situatia in care se afla Romania, iar prezenta la vot va fi foarte mare.

Avem nevoie sa trimitem in Parlamentul European oameni profesionisti, bine pregatiti, care au intentii bune si care se vor lupta pentru binele si dezvoltarea Romaniei.

Acest lucru va fi posibil alaturi de candidatii Partidului National Liberal! (Claudiu Matei, președinte TNL Focșani)

