Prima de comercializare a produselor agricole a Deputatului Ion Ștefan, susținută de sătenii veniți la Târgul Dumbrăveni

Fermierii români au nevoie de sprijin pentru a continua să cultive și să aducă la tarabe produse autohtone, curate și gustoase. Noi, cei care mergem periodic să facem piața avem nevoie, la rândul nostru, să știm că ceea ce cumpărăm și mâncăm este obținut în pământul și apele din România, controlate sanitar-veterinar. Pentru acest lucru, deputatul liberal Ion Ștefan, a lucrat o inițiativă legislativă prin care fermierii să primească o primă de comercializare de 100 euro/tona de produse aduse în piață și 200 euro/tona de produse destinate procesatorilor. Singurele condiții sunt ca produsele să fie autohtone, iar fermierii să fie atestați ca producători. ”Duminică dimineață am fost în piața de la Dumbrăveni, unde am stat de vorbă cu vrâncenii și buzoienii care vin cu produse la vânzare și cu cei care s-au oprit să facă cumpărăturile săptămânale. Am fost surprins să găsesc aici mai ales produse obținute în gospodăriile sătenilor noștri și mai puține din import! O piață bogată în produse, din păcate prea puțini bani pentru toate, după cum s-au plâns oamenii. Le -am spus despre prima de comercializare pentru produsele autohtone aduse de fermieri pe piață și am găsit susținere din partea celor care trudesc pământul, o primă de 100 și 200 euro/tona de produse (cereale, fructe, legume, miere, struguri pentru vin, pește ori produse zootehnice) și cu toții speră să devină lege”, după cum a spus deputatul PNL. Acesta a completat că pentru a putea păstra legumele, fructele, cerealele și produsele zootehnice ale fermierilor români este nevoie de înființarea de depozite în localitățile cunoscute ca fiind zone importante în producție, așa cum sunt Biliești și Țifești pentru legume, Dumbrăveni și Vidra pentru fructe, Urechești și Jariștea pentru struguri ori Măicănești pentru cereale și zootehnie, spre exemplu. (Material comandat de PNL. Cod mandatar financiar: 41190007. Realizat de SC Wikinews Consult SRL)

