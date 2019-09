Primăria Panciu recidivează și sufocă orașul cu deșeuri aruncate ilegal

Pesediștii nu au teamă de nicio instituție a statului și își bat joc de cetățenii plătitori de taxe. La Panciu, primarul PSD Iulian Nica continuă să sfideze bunul simț și avertismentele Gărzii de Mediu Vrancea și dispune că mașinile de gunoi care colectează deșeuri din localitate să descarce la marginea orașului, în perimetre în care comisarii de mediu au stabilit sistarea și curățarea zonei. Dovada este un material video realizat de Deputatul PNL de Vrancea, Ion Ștefan, și de consilierul județean PNL Ovidiu Burdușa, originar din Panciu, pe 22 august, la groapa de gunoi ilegală unde Nica încalcă legea fără jenă!

După ce a fost la fața locului, unde a găsit noi mormane de deșeuri în spații care ar fi trebuit să fie securizate și igienizate, Deputatul Ion Ștefan a solicitat Gărzii de Mediu Vrancea măsuri dure la adresa iresponsabililor din Primăria Panciu. La fața locului se poate observa un dezastru ecologic, mormanele de deșeuri fiind împinse cu vola în albia râului. Avertismentul dat de Garda de Mediu luna trecută nu l-a impresionat deloc pe pesedistul Nica.

”Am vizitat orașul Panciu și am avut întâlniri cu mai mulți cetățeni care mi-au semnalat probleme de mediu. Mi s-a indicat să merg într-o anumită zonă și uitați ce am găsit, un depozit de deșeuri. Uitați ce dezastru se întâmplă aici. Fac apel la Garda de Mediu să vină în control și să constate dezastrul de la Panciu. Au fost milioane de euro, bani europeni, investite în colectare selectivă, în SMID, județul Vrancea are în derulare un proiect important de management al deșeurilor și uitați ce găsim în orașul Panciu! După ce s-au cheltuit milioane de euro, un dezastru ecologic. Domnule primar, considerați normal ceea ce faceți dumneavoastră? Credeți că nu e cu știința dumneavoastră? Cetățenii din Panciu plătesc acest serviciu, scump, și dumneavoastră ce le oferiți? Mizerie în albia unui râu, când acest gunoi trebuia dus la rampa de la Brăila. Județul Vrancea ar fi trebuit, până la această dată, să finalizeze rampa ecologică de la Haret. Dar, se vede cum tratează cetățenii atât conducerea Consiliului Județean Vrancea cât și administrația PSD din Panciu, printr-un dezastru ecologic” este de părere Deputatul Ion Ștefan.

Parlamentarul cere Consiliului Județean Vrancea să ia la cunoștință de neregulile pe care le săvârșește primarul PSD din Panciu, Iulian Nica, și să renunțe la dubla măsură când vine vorba despre atentatul la sănătatea oamenilor din Panciu și afectarea mediului înconjurător. Ceea ce se întâmplă la Panciu nu este de ieri, situația trenează prin largul concurs al CJ și Primăriei Panciu!

La rândul său, consilierul județean Ovidiu Burdușa cere ca zonele delimitate cu garduri unde au fost fostele rampe ilegale din Panciu să fie securizate și păzite, astfel încât mașinile cu gunoi să nu mai descarce aici. ”Gunoiul menajer este adus în continuare aici de Primăria orașului Panciu, la fel și resturi vegetale. Este un gard de protecție, dar din păcate există o poartă. Cred că această zonă trebuie securizată”, a spus consilierul județean PNL.

Reamintim că în luna iulie a.c., Garda de Mediu Vrancea a impus Primăriei Panciu să care deșeurile, să închidă definitiv zona cu un gard de sârmă și să o supravegheze, orice depozitare a gunoiului în zonă urmând a fi doar responsabilitatea primăriei.

Biroul de presă al PNL Vrancea

