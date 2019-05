Primarul Moscu și-a tras pod la punctul Chiru. Deși e gata, podul rămâne închis iar oamenii trec pe sub construcție, ca pe vremea turcilor!

Edilul de la Cîrligele, Ștefan Moscu, are grijă să păstreze câte un as, doi sau mai mulți în mânecă pentru campania electorală în care, iată, am intrat. Edilul tocmai ce a terminat podul de peste Dălhăuți, la puctul Chiru, însă s-a grijit să nu-l dea în folosință mai devreme de 2020, zice el, așa cum scrie în docomente.

Podul cu pricina face legătura între localitățile Dălhăuți și Cârligele și este vital pentru locuitorii comunei. Ideea ar fi că deși construcția este aproape gata, primarele o ține inexplicabil sub lacăt. Decizia de a face acest lucru nu e strălucitoare. Mulți dintre oameni sunt nevoiți să treacă pe sub pod pentru a ajunge la treburile zilnice sau pentru a-și duce copiii la grădiniță.

În ciuda faptului că unii dintre săteni l-u rugat pe primarele să dea dezlegare la pod, acesta nu s-a arătat receptiv. După sumedenia de mandate pe care le poartă la subraț, Moscu pare să dispună de anumite chestiuni de parcă s-a născut în primărie. Așa că, indiferent dacă plouă sau ninge, localnicii traversează chinuți pe sub pod. Exisă și o alternativă, este adevărat, însă asta ar însemna să aleagă altă rută care ar necesita un ocol de șase kilometri. Ceea ce nu e puțin.

Punem prinsoare că podul va rămâne închis până la inaugurarea sa, acolo unde vor tăia panglici Marian Oprișan, „cel mai iubit fiu al județului” și primarul Ștefan Moscu, de meserie primar pe viață!

