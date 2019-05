Prioritatea liberalilor din Poiana Cristei este alimentarea cu apă a comunei

Locuitorii comunei Poiana Cristei au nevoie de o rețea de alimentare cu apă, iar până acum administrația PSD nu a reușit să realizeze nici un proiect. În comună sunt fântâni, iar vara sunt foarte mari probleme atunci când scade nivelul pânzei freatice. ”În luna martie am strâns semnături de la populație și toată lumea a spus că realizarea unui sistem de alimentare cu apă este o prioritate. Până acum nu s-a făcut nimic. Abia acum primarul comunei a inițiat un proiect, însă doar pentru că vroiam noi să propunem un proiect de hotărâre în Consiliul Local Poiana Cristei. Comuna nu este prinsă nici în programul Vranceaqua și trebuie să găsim o sursă de apă în comună. Din păcate, s-a pierdut foarte mult timp până acum și cred că este nevoie de o administrație PNL care să rezolve cât mai rapid problemele pe care le au cetățenii”, a arătat Ion Epure, consilier local PNL. Fost consilier județean, Ion Epure a revenit în comună și a pregătit o echipă care a fost foarte activă în acest mandat și vrea să câștige alegerile locale de anul viitor. Candidatul pentru funcția de primar va fi consilierul local Valentin Mihai, președintele organizației locale a PNL, un tânăr inginer care are ca obiectiv modernizarea comunei. ”Poiana Cristei este o comună în care mai sunt foarte multe de făcut pentru a îmbunătăți condițiile de locuit pentru cetățeni. Este inadmisibil ca la această dată să nu avem alimentare cu apă și trebuie să realizăm în regim de urgență această investiție. Primăria nu are nicio soluție concretă, iar în Consiliul Local s-a aprobat doar realizarea unui studiu de fezabilitate, la propunerea primarului, care a văzut că noi, reprezentanții PNL , strângem de semnături de la populație. De asemenea, o altă mare problemă a comunei este accesul către satele Mahriu, Pietreanu și Tîrîtu. Drumurile se strică permanent, pentru că nu se fac lucrări de calitate, se pun doar câteva mașini cu pietriș. Pentru că nu sunt șanțuri pentru preluarea apelor din precipitații, drumurile se strică foarte repede. Toate aceste lucruri trebuie să se schimbe, printr-o administrație profesionistă, condusă de liberali”, a declarat Valentin Mihai, președintele PNL Poiana Cristei.

Material comandat de PNL. Realizat de Media Vemo.Cod mandatar financiar: 41190007

Partajează asta: Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

WhatsApp