Proiecte ecologice în Vrancea

În perioada 01.07.2018- 05.11.2018 s-a desfășurat proiectul „Tineri in Let’s do it „unul din cele trei proiecte finanțate de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret în acest an. În proiect, în afară de membrii Asociației Focul Viu au fost implicați tineri din sistemul de protecție a copilului, mai precis tinerii care locuiesc în cadrul modulului familial „Forget my not”. Cu ajutorul celor 30 de tineri implicați în proiect am cartografiat deșeuri, am organizat un festival de muzică folk – care a reprezentat un vector de imagine pentru mișcarea Let’s do it – am distribuit saci și mănuși pentru cei 3000 de voluntari care au participat în tot județul la Ziua Mondiala de Curățeniei și cărora le mulțumim pentru implicare. Proiectul a beneficiat din partea Ministerului Tineretului și Sportului de suma de 6920 de lei bani care vor intra în contul Asociației pentru Dezvoltare Durabilă „Focul Viu” după încheierea proiectului și depunerea rapoartelor. Din punct de vedere instituțional proiectul a susținut Asociația Focul Viu în dezvoltarea unui sistem de management al informației iar tinerii implicați au aflat despre legea voluntariatului, despre drepturile și obligațiile legale a unui voluntar.

Comunicat de presă

Partajează asta: Twitter

Facebook

Google