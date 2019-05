”PSD poate fi taxat doar prin ieșirea la vot!”

Alexandru Mazilu, reprezentant PNL pentru zona Obor din Focșani, atrage atenția că votul este singura modalitate de a taxa disprețul PSD față de români și le cere alegătorilor să iasă în număr cât mai mare la vot pe 26 mai.

Alexandru Mazilu este o tânără liberală care a decis în urmă cu mai mulți ani că ”așa nu se mai poate” și s-a implicat activ în proteste la adresa guvernării PSD. ”Începând cu anul 2011, preocupările mele ca și cetățean au devenit din ce în ce mai importante datorită faptului că am devenit mamă și soție. Am observat că în cadrul societății în care conviețuiesc, începând de la birocrația agasantă si inutilă până la cel mai banal si elementar lucru,degradarea societății se instalează sub ochii noștri, iar noi asistăm nepăsători. Acela a fost momentul în care mi-a fost clar ca AȘA NU SE MAI POATE. Am început să iau atitudine și să mă implic în diferite proiecte care să aducă bunăstare societății si familiei mele. În următorii ani, protestele societății în care încercăm să ducem o viață normală s-au amplificat. M-am alăturat acestor mișcări de stradă alături de familie și prieteni unde am rămas constant prezentă deoarece lucrurile au degenerat din ce in ce mai tare. Cotele nemulțumirilor societății se îndreptau spre apogeu și totul a explodat cu momentul Colectiv, unde tinerii au decedat din cauza corupției la cel mai înalt nivel și a sistemului medical bolnav care a generat un număr si mai mare de decese din cauza bacteriile dobândite în spitale. Cetățenii au conștientizat gravitatea situației și au ieșit în stradă pentru a protesta. Ordonanțele de urgență anti justiție ale guvernanților date în toiul nopții au dus la proteste de neimaginat și au creat fenomenul 10 august 2018. Acest fenomen m-a făcut sa mă mobilizez si mai mult, astfel că am adunat prieteni, rude, cunoștințe cu care m-am alăturat oamenilor din Piața Victoriei”, spune Alexandru Mazilu. Aceasta a mers și a rămas în Piața Victoriei timp de o săptămână, zi și noapte, unde a avut confruntări cu Jandarmeria, a fost gazată, udată cu tunurile cu apă, totul pentru societatea și familia românească. Alexandra Mazilu luptă în continuare pentru DECENȚĂ ȘI NIVEL DE TRAI EUROPEAN. ,,Sper ca oamenii să înțeleagă că doar noi putem face schimbarea, poporul este de neînvins, iar țara este a noastră, nu a PSD-ului. Doar uniți putem schimba sistemul si o putem face doar ieșind la VOT pentru că protestând pașnic deja am înțeles ca nu se poate. Singurul mod de a taxa incompetenta lor si disprețul față de români este unirea noastră într-un singur VOT”, transmite tânăra liberală.

Material comandat de PNL. Realizat de Media Vemo. Cod mandatar financiar: 41190007.

