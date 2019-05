PSD+ALDE vrea o populaţie nesănătoasă, pe care să o manevreze Parlamentarii puterii se opun ridicării unei săli multifuncţionale de sport la Focşani

u sportul este sănătate curată u o ştie prea bine oricine, iar mişcarea este recomandată inclusiv de medici, ca stil de viaţă sănătos

Din cauza sedentarismului, din ce în ce mai mulți oameni, inclusiv copii, sunt diagnosticați cu obezitate, boală care declanşează o serie de alte boli şi care este un factor important de morbiditate. Mișcarea, alături de un regim alimentar sănătos, reprezintă soluția pentru o viață sănătoasă. Ce te faci însă când nu ai unde să alergi, unde să faci mișcare, unde să practici un sport de echipă sau individual? Focșaniul are mare nevoie de o sală de sport multifuncțională. Sala Sporturilor este depăşită, iar oraşul are prea puţine alternative pentru ca oamenii să facă mişcare.

Tocmai din acest motiv, parlamentarii de Vrancea ai Partidului Național Liberal, deputatul Ion Ştefan şi senatorul Cătălin Toma, au solicitat alocarea sumei de 1 milion de lei de la bugetul de stat pentru realizarea unui studiu de fezabilitate în vederea construcției unei săli multifuncționale de sport, în cartierul Sud. Parlamentarii PSD+ALDE s-au opus amendamentului formulat de cei doi parlamentari liberali la proiectul legii bugetului de stat din acest an. “Este evident că Focșaniul are nevoie de o extindere a rețelei destinate practicării sportului și pentru relaxare. Această sală de sport multifuncțională este gândită ca o extindere a terenului de sport din cartierul Sud al municipiului, pentru a răspunde nevoii de performanță sportivă, atât pentru sport de performanță, dar și de masă, pentru tineri, dar și pentru seniori. Am solicitat 1 milion de lei de la buget pentru acest studiu, pentru că e o necesitate reală a orașului. Răspunsul coaliției de guvernare PSD – ALDE a fost cel cunoscut de-acum: amendamentul a fost respins, iar banii nu au fost alocați. PSD şi ALDE duc o politică distructivă în toate direcţiile în ceea ce priveşte cheltuirea banului public. Nu vor şcoli, nu vor autostrăzi, nu vor spitale, nu vor nimic. Ei doar promit în campanie electorală că vor face, dar se vede cu ochiul liber că pentru ei primează doar interesele de partid, iar cetăţeanul, omul de rând, este uitat”, a declarat deputatul PNL de Vrancea, Ion Ştefan.

Banii europeni, șansa Focșaniului

Dat fiind modul de a face politică al autorităţilor PSD, de la cele locale până la Guvern, deputatul liberal crede că singura soluție pentru ca România să se dezvolte este ca în ţara noastră să ajungă bani europeni. Proiectele cu fonduri U.E. reprezintă o şansă reală pentru comunităţile din România şi poate fi unica soluție pentru ca o sală multifuncţională de sport să fie ridicată la Focşani. „Dacă statul și PSD nu fac nimic pentru copiii noștri, vom merge mai departe și vom solicita fonduri de la Uniunea Europeană! Reprezentanții Partidului Național Liberal în Parlamentul European vor susține nevoia de mișcare, vor susține atragerea de fonduri europene pentru ridicarea unei săli de sport multifuncționale! Pe 26 mai, votați Partidul Național Liberal la alegerile europarlamentare”, a adăugat Ion Ștefan, deputat PNL de Vrancea. (Material comandat de PNL Vrancea, realizat de SC King News 24 SRL Focșani. Cod mandatar financiar: 41190007)

