Robert Sighiartău, secretar general al PNL: “PSD nu vrea dezvoltarea României! PSD vrea voturi de la oameni dependenţi de pomenile pe care le face”

Robert Sighiartău, secretarul general al Partidului Naţional Liberal, cunoscut drept cel care a reuşit să învingă PSD în Parlament şi să obţină creşterea alocațiilor pentru copii de la 84 la 150 de lei, a fost invitat, recent, într-o emisiune la un post local de televiziune din judeţul Vrancea. El a vorbit despre alegerile europarlamentare, despre importanţa lor şi importanţa atragerii de fonduri de la Uniunea Europeană pentru dezvoltarea infrastructurii, dar şi despre faptul că actualul Guvern PSD+ALDE nu vrea investiţii. Investițiile în infrastructură ar determina, automat, creşterea nivelului de trai, iar asta nu se poate traduce, pentru PSD, decât prin pierderea voturilor care vin de la oamenii neinformați.

“Ce înseamnă dezvoltare? Înseamnă în primul rând un nivel de trai mai bun, iar un nivel de trai mai bun se obține foarte simplu, prin investiții publice. Ce înseamnă asta? Infrastructură, drumuri, autostrăzi, infrastructură medicală, spitale, infrastructura educațională, școli care să fie dotate corespunzător, în care copiii noștri să învețe la standarde europene. Să putem circula pe autostrăzi, să avem un timp mult mai redus de transfer al mărfurilor în interiorul țării și în afara țării, ca să putem fi competitivi la nivel european. Uniunea Europeană pune la dispoziția României sume importante pentru a putea să investească în aceste lucruri. Din păcate, actualul Guvern nu își dorește să atragă fonduri. Nu își dorește pentru că dezvoltarea României ar duce PSD la 20%. Cei din PSD își doresc ca românii să rămână dependenți de stat și de-asta își doresc să rămână dependenți de ajutoare sociale, să nu aibă un salariu mai bun, să ne crească calitatea vieții, pentru că în acel moment omul devine liber. În momentul în care omul primește bani mai mulți, are un venit mai mare, are un nivel de educație mai mare, în momentul acela omul devine liber și nu poate fi manipulat așa cum se întâmplă, de exemplu, în Vrancea, cu acest individ, Oprișan, care de 20 de ani conduce județul Vrancea, un județ care este binecuvântat de Dumnezeu, are un potențial extraordinar, dar care nu s-a dezvoltat pentru că acest individ a ținut captive instituțiile statului, pentru că acest individ a dezvoltat un sistem prin care controlează absolut orice și pe oricine”, a declarat Robert Sighiartău, deputat PNL și secretar general al Partidului Național Liberal. Pentru a da posibilitatea Vrancei să se dezvolte, pe 26 mai, haideți să votăm PNL și candidații liberali la Parlamentul European. Puneți ștampila în căsuța 5, stânga sus! Votați PNL! (Material comandat de PNL. Executat de SC King News 24 SRL. Cod mandatar financiar 41190007)

