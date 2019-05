România se dezvoltă cu fonduri europene

u România a suferit, până acum, la capitolul absorbției de fonduri europene. Au fost/ sunt mulți bani europeni la dispoziția țării noastre, dar Guvernul PSD-ALDE a avut alte preocupări decât să atragă acești bani pentru dezvoltarea României

În programul politic al PNL pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, un obiectiv principal îl reprezintă dezvoltarea României cu fonduri europene. Parlamentul European ce se va alege în luna mai va decide cu privire la sumele și criteriile alocate fiecărui stat membru pentru următoarea perioadă. Europarlamentarii Partidului Național Liberal vor lupta pentru o adoptare cât mai rapidă a acestui buget. ”Este important să asigurăm predictibilitate pentru antreprenorii români, pentru IMM-uri, pentru fermierii și cercetătorii români astfel încât aceștia să beneficieze în continuare de finanțare europeană și să continue să genereze locuri de muncă și creștere economică pentru România

În ultimii ani, tot mai multe voci au pus sub semnul întrebării viitorul politicii de coeziune sau chiar al politicii agricole comune. Am reușit să apărăm aceste două politici de care România beneficiază foarte mult și chiar să punem bazele unor creșteri de fonduri pentru România după 2020. Partidul Național Liberal consideră că politica de coeziune este un simbol al unității europene, iar fără această politică se pun sub semnul întrebării chiar principiile pe care s-a fondat Uniunea Europeană. În termeni economici și sociali, coeziunea reprezintă investițiile în dezvoltarea echilibrată și durabilă a tuturor regiunilor, orașelor și satelor; așadar, PNL susține un buget al UE care să sprijine acest obiectiv. Pentru România, calitatea slabă a infrastructurii a devenit principala frână în calea dezvoltării și ridicării standardului de viață a cetățenilor. Țara noastră a pierdut competiția pentru mari proiecte de investiții străine doar din cauza absenței unei infrastructuri dezvoltate. De aceea, europarlamentarii PNL vor acționa pentru concentrarea fondurilor de coeziune pentru dezvoltarea infrastructurii României.”, se prevede în programul politic al PNL.

PNL va obține cel puțin la fel de multe fonduri europene pentru România în Bugetul Uniunii Europene 2021-2027 în comparație cu perioada 2014-2020

Pentru beneficiarii de fonduri europene, Partidul Național Liberal va promova în România aceeași abordare ca la nivel european, printr-o simplificare drastică a procedurilor la nivel național în accesarea fondurilor europene, dublată de sprijin pentru beneficiarii fondurilor în faza de implementare a proiectelor. În acest sens, PNL va lansa un ghid pentru autoritățile publice locale care va explica principalele oportunități de finanțare, cât și modalitățile concrete prin care se pot accesa și implementa proiectele finanțate cu sprijinul fondurilor europene. Totodată, PNL va susține reorganizarea sistemului de gestiune a fondurilor europene în România și scurtarea distanței dintre beneficiar și Organismele Intermediare / Autoritățile de Management. Pentru ca toate acestea să se întâmple, haideți să vătăm PNL la alegerile europarlamentare de duminică, 26 mai. (Material comandat de PNL Vrancea, realizat de SC King News 24 SRL Focșani. Cod mandatar financiar: 41190007)

