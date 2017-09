Școala politică de vară TLDE – COMUNICAT DE PRESĂ

Sfarsitul saptamanii trecute a fost plin de activitate politică la nivel național pentru echipa ALDE Vrancea.

Delegația ALDE Vrancea condusă de domnul Președinte Ionel Cel Mare, Membru BPN ALDE, a participat la lucrările Biroului Politic Central și ale Delegației Permanente ALDE în care s-au dezbătut subiecte extrem de importante pentru începutul politic al toamnei.

La intalnirea Delegatiei Permanente a ALDE au participat si dl Liviu Dragnea, Presedintele PSD alaturi de domnul Mihai Fifor, Președintele Consiliului Național al PSD prilej cu care a fost transmis un mesaj de apreciere fata de seriozitatea de care au dat dovada membri ALDE atat din punct de vedere politic cat si in cadrul actului de guvernare.

Totodată, în acest weekend echipa Tineretului ALDE Vrancea, condusă de doamna Președinte Cătălina Lupu, vicepreședinte TLDE la nivel Național a participat și la lucrările Școlii Politice de Vară a Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților.

„Participarea delegatiei TLDE Vrancea la lucrările Școlii Politice de Vara a fost încununarea unui an plin de activitate politica pentru organizatia noastra dar si un prijlej prin care sa ne incarcam bateriile pentru activitatile politice din toamna-iarna 2017. A fost o experienta extrem de interactiva in care am consolidat relatiile cu colegii din intreaga tara si in care am pus bazele constructiei politice ale generatiei noastre.” a declarat Catalina Lupu, Presedinte TLDE Vrancea.

Marcarea a 10 ani de apartenență a României la Uniunea Europeană, beneficiile aderării țării noastre la Uniune, drepturile pe care le au românii, precum și ce își propune Alianța Liberalilor și Democraților să facă pentru a întări poziția României în UE au fost temele Școlii Politice de Vară ale Tineretului Liberalilor și Democraților (TLDE), care s-a desfășurat în perioada 31 august – 3 septembrie 2017.

Prezent la Școala Politică de Vară a TLDE, președintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu a vorbit tinerilor despre începuturile acestui nou partid, născut din „flacăra liberalismului din România”, care trebuie menținută. „Liberalismul decurge din ordinea naturală a lucrurior. Luați o pasăre care trăiește liber și puneți-o într-o colivie să vedeți cum se comportă. La fel și o ființă umană. Pentru orice ființă vie, libertatea este esențială. Avem nevoie de libertate de expresie, de libertate de gândire, de liberate de mișcare, de libertatea de a întreprinde. Acestea sunt valorile care ne unesc și care definesc simplu liberalismul”, a explicat președintele Alianței Liberalilor și Democraților subliniind că „Uniunea Europeană a fost gândită ca un spațiu al acestor libertăți”.

În ultima zi a acestui eveniment, Claudiu Catana, președintele TLDE, a spus că tinerii participanți la Școala Politică de Vară au lucrat în echipe și au pregătit un plan de campanie electorală pentru alegerile europarlamentare, dar au stabilit și care vor fi prioritățile organizației de tineret.

„Acest exercițiu a fost extrem de util pentru noi, ca organizație liberală de tineret, pentru că ne-a oferit posibilitatea de a răspunde provocărilor cu care se confruntă generația noastră și, totodată, am avut posibilitatea de a crea proiecte care vor consolida pe viitor poziția României în Uniunea Europeană”, a declarat președintele TLDE.

La Școala Politică de Vară a TLDE au fost prezenți mai mulți lideri politici ai ALDE, printre care și purtătorul de cuvânt al ALDE deputatul Varujan Vosganian, președintele Consiliului Național al ALDE europarlamentarul Norica Nicolai, vicepreședintele ALDE deputatul Andrei Gerea, vicepreședintele Consiliului Național al ALDE deputatul Anton Anton și vicepreședinte ALDE deputatul Marian Cucșa.

Comunicat de presă ALDE

