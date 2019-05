Scrisoare deschisă cu privire la situația stadionului ”Tineretului” din Focșani

În anul 2018, la rugămintea mea și a colegilor de la Rugby Club Old Boys Focșani, „Fiii Vrâncioaiei”, consilierii județeni ai Partidului Național Liberal Filiala Vrancea au depus un proiect de hotărâre prin care stadionului Tineretului din Focșani (fostul 23 August), să îi fie schimbată denumirea în Stadionul ”Viorel Ion”, în memoria regretatului mare antrenor emerit Viorel Ion.

Proiectul a fost aprobat atât de consilierii județeni PNL cât și de consilierii locali. Am dorit aprobarea acestui proiect deoarece sub îndrumarea regretatului antrenor am debutat și eu la o vârstă fragedă și am cunoscut frumusețea acestui sport nobil. Cu mare amărăciune în suflet mă uit la acest stadion, care se află în paragină, o imagine urâtă care nu face cinste rugby-ului și sportului în general, lăsat uitării în Focșani. În afara unor promisiuni ocazionale, administrația PSD nu a făcut nimic în sensul onorării sportului cu balonul oval, toate proiectele rămânând la stadiul de promisiuni. În calitate de cetățean al acestui oraș, atât eu cât și alți oameni cu care am mai stat de vorbă, pot spune că sunt dezamăgit și sătul de promisiunile și minciunile acestei administrații pesediste. Cred că este momentul să le demonstrăm că vrem ceva mai bun pentru Focșani și pentru sportul din Vrancea, votând PNL pe 26 mai, la europarlamentare. (Mihai DRUMEA)

Material comandat de PNL. Realizat de Media Vemo. Cod mandatar financiar: 41190007.

Partajează asta: Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

WhatsApp