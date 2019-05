Șofer sub influența dogurilor depistat de polițiști

La data de 8 mai a.c., ora 16.10, polițiștii Serviciului Rutier au oprit un autoturism care circula pe Bulevardul Unirii, condus de un bărbat, de 33 de ani, din comuna Bătinești, aflându-se sub influența substanțelor psihoactive. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul DrugTest, pentru identificarea drogului, și ulterior condus la spital unde i-au fost efectuat un test preliminar pentru stabilirea prezenței în sânge a substanțelor interzise. Polițiștii au întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive.

