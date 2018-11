Suraia: Modernizarea străzilor continuă

Autoritățile din comuna Suraia continuă proiectele de modernizare a străzilor. Prin PNDL 2, s-a obținut finanțare pentru asfaltarea a 6 kilometri de drum comunal. ”Acest proiect este în derulare. S-a pus piatră, s-a nivelat drumul însă acum, din cauza vremii, am hotărât să sistem lucrările. Imediat ce vremea ne va permite, se va continua pentru ca cele 6 străzi să fie asfaltate. Noi am luat treptat investițiile în comună. Acum am ajuns la capitolul infrastructură”, a spus primarul Vasile Grosu. La începutul anului 2019, becurile de pe stâlpii stradali vor fi înlocuiți cu lămpi cu led. Proiectul este parțial finanțat prin GAL, diferența de bani va veni din bugetul local. ”Acest tip de iluminat este foarte bun, economic și ne dorim să schimbăm toate becurile cu astfel de lămpi. Vom face economie la bugetul local”, a mai spus edilul.

Partajează asta: Twitter

Facebook

Google