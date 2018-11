Țifești: Investițiile din buget propriu trasate pentru 2018 au fost finalizate

Autoritățile locale din comuna Țifești au reușit să finalizeze în acest an mai multe investiții din fonduri proprii. Deși bugetul nu a fost unul foarte mare, experiența în administrație a primarului Gabriel Postolache și-a spus cuvântul. În satul Clipicești, au fost finalizate lucrările la sala de festivități. Clădirea era ”la roșu” iar acum este modernizată, dispune de o capacitate de 100 de locuri și poate fi închiriată pentru diferite evenimente. De asemenea, la școala din centrul localității au fost construite grupuri sanitare moderne, cu apă curentă, ce respectă toate normele igienico sanitare. ”Tot din fonduri proprii, am reabilitat și modernizat dispensarul din centru . A fost schimbat acoperișul, tâmplăria și s-au refăcut fațada și gardul. Cetățenii din comuna noastră aveau nevoie de această investiție, să aibă toate condițiile necesare atunci când se prezintă la medic”, a spus primarul Gabriel Postolache. Pentru anul viitor, edilul își dorește să demareze lucrările la grădinița din Bătinești. Aici se dorește construirea unei clădiri noi, dotată corespunzător pentru preșcolari. ”Suntem în faza de licitație la acest proiect. Grădinița va fi în satul Bătinești și vor învăța aici 70 de copii. Banii vin prin PNDL și sperăm ca în cel mai scurt timp să demarăm acest proiect”, a mai precizat edilul. Țifești este o localitate unde, pentru fiecare an, autoritățile încearcă să-și traseze proiecte necesare comunității și să atragă fonduri pentru realizarea lor.

Partajează asta: Twitter

Facebook

Google