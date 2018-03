Tîmboești: Investiții în drumuri, școli și cultură

Modernizarea comunei Tîmboești continuă și în anul 2018. Alături de echipa sa din primărie, edilul Mariean Pleșa încearcă să îmbunătățească calitatea vieții cetățenilor prin investițiile pe care le deruleză. De la modernizarea infrastructurii și până la dotarea unităților școlare, toate reprezintă o prioritate pentru administrația locală. Prin PNDL, în primăvară se va începe asfaltarea a 7,3 kilometri de drumuri prin satele din Tîmboești dar și construirea a două poduri. Tot la capitolul infrastructură, se va continua construcția podului peste pârâul Slimnic, ce face legătura între satul Cornetul și comuna Tîmboești. De asemenea, se vor balasta 4 kilometri de drumuri printre viile localității. În centru, lângă școală se va construi o sală de sport cu 100 de locuri, ce va deservi atât elevilor cât și cetățenilor dornici să facă sport. ”Vom dota anul acesta 10 săli de clasă cu videoproiector, laptopuri și tablă interactivă pentru ca munca elevilor dar și a profesorilor să fie mai ușoară. Vrem ca elevii și dascălii lor să aibă cele mai bune condiții pentru a-și desfășura orele de curs. Și laboratorul de informatică va fi dotat cu 10 laptopuri noi iar copiii vor avea șans, să descopere programe noi la orele de informatică. De asemenea, în 2018, va începe programul ”Școală după școală” în cadrul căruia ce care nu au avut posibilitatea să urmeaze cursurile unei unități de învățământ o pot face acum, își pot continua studiile. În cadrul proiectului, vom oferi copiilor o masă caldă dar și îmbrăcăminte”, a spus primarul Mariean Pleșa. În urma cu puțin timp, a fost scoasă la licitație și lucrarea de modernizare a Căminului Cultural Tîmboești care a fost construit în anul 1954 și care nu a suferit nici un fel de modernizări. Acesta va fi reabilitat și dotat după standarde europene. Investițiile nu se opresc însă aici. Deși bugetul comunei nu este unul prea mare, primarul încearcă să îl chibzuiască și să atragă cât mai multe fonduri pentru a realiza investiții pentru comunitate. ”Anul acesta am cumpărat un teren de vis a vis de primărie unde ne dorim să construim un loc de joacă pentru copii. Totodată, în 2017 am achiziționat și etajul unei clădiri din centrul comunei iar anul acesta am vrea să cumpărăm și parterul pentru a muta primăria în această clădire. O să încercăm să atragem fonduri și pentru aceste investiții și sunt sigur că vom reuși cu sprijinul cetăț enilor și al colegilor mei”, a mai precizat edilul. Prin GAL se vor înlocui becurile de pe stâlpii de iluminat public cu lămpi pe led iar cu fonduri de a Ministerul Educației se dorește contruirea unei grădinițe cu trei săli de clasă în Slimnic.

