Top 5 factori SEO importanti in 2017

Fapt: pozitionarea in topul rezultatelor cautarilor Google este elementul ce garanteaza succesul unui business in mediul online.

Algoritmii Google sunt intr-o continua actualizare, prin urmare nimeni nu se mai poate baza pe factori SEO utilizati in trecut. Eforturile SEO trebuie sa fie canalizate in directii multiple, tinand cont atat de continut cat si de backlink-uri, atat de caracteristica responsive cat si de experienta de utilizare, RankBrain, etc.

Informatiile si detaliile de care trebuie tinut cont sunt multiple, motiv pentru care echipa E-Advertising a realizat o sinteza a acestora. In randurile urmatoare vor fi exemplificati o serie de factori SEO de maxima importanta pentru acest proces in 2017 si – de ce nu – chiar si pentru perioade viitoare.

Top 5 factori ce ajuta la imbunatatirea pozitionarilor in 2017

1) Utilizarea numelui de domeniu ca factor de ranking in 2017

Ce poate fi facut in aceasta privinta? Sa vedem ce spun expertii E-Advertising:

Cuvintele cheie ce apar in numele de domeniu pot duce la imbunatatirea pozitionarilor.

Cuvintele cheie ce apar la inceputul numelui de domeniu pot imbunatati pozitionarea in randul rezultatelor oferite de motoarele de cautare.

numelui de domeniu pot imbunatati pozitionarea in randul rezultatelor oferite de motoarele de cautare. Vechimea domeniului are o influenta asupra acordarii unei pozitionari in ierarhia rezultatelor oferite de motoarele de cautare.

domeniului are o influenta asupra acordarii unei pozitionari in ierarhia rezultatelor oferite de motoarele de cautare. Cuvintele cheie utilizate in numele subdomeniilor pot imbunatati de asemenea pozitionarile.

pot imbunatati de asemenea pozitionarile. Extensia numelui de domeniu specifica tarii are efecte benefice la nivelul rezultatelor oferite in respectiva tara, insa poate sa reduca din vizibilitatea globala.

2) Factori de ranking la nivel de pagina

Si aici exista o serie de elemente vitale, care influenteaza considerabil pozitionarile acordate de motoarele de cautare in paginile de rezultate. Este vorba despre:

Cuvantul cheie trebuie sa fie utilizat in tag-ul titlu .

. Tag-ul titlu care are cuvantul cheie la inceput se comporta mai bine fata de titlurile in care cuvantul cheie este pozitionat spre final.

se comporta mai bine fata de titlurile in care cuvantul cheie este pozitionat spre final. Cuvantul cheie trebuie sa apara in tag-ul descriere .

. Cuvantul cheie plasat in tag-ul H1 trimite catre Google un semnal aditional cu privire la relevanta.

trimite catre Google un semnal aditional cu privire la relevanta. Cuvantul sau cuvintele cheie utilizate in cadrul continutului trebuie sa aiba o anumita frecventa a utilizarii.

Cu privire la acest aspect, Vlad Popoiu – specialist SEO din cadrul E-Advertising – ne ofera cateva lamuriri:

“Densitatea optima a cuvintelor cheie in text este de aproximativ 6%, insa trebuie sa fie pastrata intr-o oarecare masura lizibilitatea textului. Spre exemplu, intr-un text de 100 de cuvinte acest raport de 6% este foarte greu de realizat, deoarece repetitia cuvantului cheie suna nenatural pentru utilizator si poate fi chiar deranjanta. Pe de alta parte, acest procentaj poate fi mult mai usor atins intr-un continut de 1000 de cuvinte, intrucat repetarea cuvantului cheie in cadrul frazelor poate sa treaca neobservata.”

Lungimea continutului (numar total de cuvinte) – de obicei, continutul mai bogat, cu un numar mai mare de cuvinte, se comporta mai bine fata de articolele si continutul de lungime redusa.

Viteza de incarcare a paginii ( Pagespeed ) joaca de asemenea un rol important ca factor de ranking.

) joaca de asemenea un rol important ca factor de ranking. Continutul duplicat are o influenta negativa asupra pozitionarii unui website in cadrul rezultatelor oferite de motoarele de cautare.

are o influenta negativa asupra pozitionarii unui website in cadrul rezultatelor oferite de motoarele de cautare. Continutul suplimentar, chiar si sub alte forme decat text – imagini, videoclipuri, infografice etc. – inclus intr-o pagina se comporta de asemenea ca un indice al calitatii continutului.

Numarul si calitatea link-urilor interne catre pagina vizata constituie de asemenea semnale ale relevantei acesteia.

Nivelul de lizibilitate joaca la randul sau un rol important in ceea ce priveste pozitionarea oferita unei pagini de catre Google in ierarhia rezultatelor.

Referintele si sursele citate indica de asemenea calitatea informatiilor oferite intr-o pagina.

indica de asemenea calitatea informatiilor oferite intr-o pagina. Listele numerotate si nenumerotate transforma continutul in unul user-friendly, acestea fiind agreate si de catre Google.

numerotate si nenumerotate transforma continutul in unul user-friendly, acestea fiind agreate si de catre Google. Nu in ultimul rand, continutul oferit in cadrul oricarei pagini trebuie sa fie util.

3) Cum poate fi crescut ranking-ul prin factori la nivel de site

Iata si cateva elemente ce tin strict de website, care pot aduce influente asupra pozitionarilor in SERP (Search Engine Results Page).

Continutul aduce un plus de valoare si ofera informatii unice .

si ofera informatii . Pagina de contact care include informatii detaliate reprezinta un factor de ranking eficient in procesul de SEO.

care include informatii detaliate reprezinta un factor de ranking eficient in procesul de SEO. Arhitectura site-ului trebuie sa fie bine pusa la punct pentru ca motoarele de cautare sa organizeze continutul in asa fel incat rangul SEO sa fie imbunatatit.

trebuie sa fie bine pusa la punct pentru ca motoarele de cautare sa organizeze continutul in asa fel incat rangul SEO sa fie imbunatatit. Actualizarile site-ului, numarul de pagini si prezenta sitemap-ului constituie de asemenea factori importanti de ranking SEO.

constituie de asemenea factori importanti de ranking SEO. Uptime-ul site-ului, locatia serverului si certificatele SSL sunt semnale ce influenteaza siguranta, increderea si implicit pozitionarile.

sunt semnale ce influenteaza siguranta, increderea si implicit pozitionarile. Optimizarea pentru dispozitive mobile, prezenta videoclipurilor YouTube si usurinta navigarii sunt la randul lor factori importanti avuti in vedere de motoarele de cautare pentru acordarea pozitionarilor.

4) Factori ce tin de backlink-uri, care ajuta in stabilirea pozitionarilor

Varsta domeniului care ofera link-ul catre pagina joaca un rol semnificativ in stabilirea pozitionarilor – cu cat domeniul este mai vechi, cu atat va oferi un plus pe aceasta parte.

care ofera link-ul catre pagina joaca un rol semnificativ in stabilirea pozitionarilor – cu cat domeniul este mai vechi, cu atat va oferi un plus pe aceasta parte. Autoritatea paginii care ofera link-ul este un factor de ranking SEO deosebit de important.

care ofera link-ul este un factor de ranking SEO deosebit de important. Link-uri de la competitori si link-uri provenite de la pagini regasite pe pozitii de top in SERP – sunt foarte importante pentru imbunatatirea pozitionarilor.

si link-uri provenite de la pagini regasite pe pozitii de top in SERP – sunt foarte importante pentru imbunatatirea pozitionarilor. Distribuirile in Social Media influenteaza la randul lor pozitionarile.

influenteaza la randul lor pozitionarile. Link-urile contextuale se numara printre cei mai puternici factori de influenta pentru ranking.

5) Cum sa cresti ranking-ul prin intermediul interactiunii cu utilizatorii

CTR-ul organic (Click-Through-Rate) pentru un cuvant cheie are influenta pozitiva in ceea ce priveste pozitionarea paginii in SERP pe respectivul cuvant cheie.

(Click-Through-Rate) pentru un cuvant cheie are influenta pozitiva in ceea ce priveste pozitionarea paginii in SERP pe respectivul cuvant cheie. CTR-ul organic pentru toate cuvintele cheie este un semnal bazat pe interactiunea utilizatorilor cu site-ul, care se dovedeste a fi un factor de influenta semnificativ in obtinerea pozitionarilor.

pentru toate cuvintele cheie este un semnal bazat pe interactiunea utilizatorilor cu site-ul, care se dovedeste a fi un factor de influenta semnificativ in obtinerea pozitionarilor. Bounce-rate-ul trebuie sa fie cat mai REDUS , intrucat Google nu considera acele pagini pe care utilizatorii le parasesc imediat ca fiind pagini calitative.

, intrucat Google nu considera acele pagini pe care utilizatorii le parasesc imediat ca fiind pagini calitative. Numarul comentariilor semnalizeaza motorului de cautare o buna interactiune a site-ului cu utilizatorii, fiind un indicator al calitatii si oferind totodata pozitionari mai bune.

Concluzii

Desi lista factorilor ce influenteaza pozitionarile este mult mai ampla, daca se va tine cont macar de jumatate din elementele mentionate anterior, rezultatele se vor face puternic simtite.

Pentru a va familiariza si cu alte aspecte ce au un rol mai mult sau mai putin decisiv in procesul de SEO, puteti comanda prima carte SEO scrisa de autori romani, sau puteti solicita detalii suplimentare expertilor E-Advertising.

