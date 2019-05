Un nou spectacol documentar de astronomie la Planetariul din Bârlad

Planetariul din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad are în program un nou spectacol documentar de astronomie „De la Terra spre Univers” (From Earth to the Universe).

În noul show de planetariu este prezentat în imagini spectaculoase o incursiune prin istoria astronomiei, din cele mai vechi timpuri şi până în prezent. Vizitatorii sunt purtaţi apoi, într-o călătorie fantastică prin Sistemul Solar, Calea Lactee şi în final, prin Univers.

Spectacolul documentar de astronomie se adresează în special elevilor, studenţilor şi tuturor celor pasionaţi de astronomie şi ştiinţă. Reamintim că proiecţiile de planetariu se desfăşoară în fiecare zi de marţi până sâmbătă, la orele 11.00, 13.00 şi 15.00. Pentru o proiecţie este necesar un minim de 20 persoane, preţul biletului este 6 lei. Relaţii şi programări la nr. de tel: 0335–428–808

Mircea Mamalaucă, Directorul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad

Dumitru Ciprian Vîntdevară, Muzeograf Planetariu/Observatorul Astronomic al Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad

Website: www.astrobarlad.wordpress.com/www.muzeuparvan.roFacebook: www.facebook.com/astrobarlad

