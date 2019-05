Veteranul de război Ion Durnescu (96 de ani) va vota cu PNL la alegerile din 26 mai

Nonagenarul din Mărășești dorește înfrățirea orașului cu o localitate din Franța

Într-o încăpere micuță a unei case modeste din Mărășești istoria stă la loc de cinste, printre amintiri ținute cu sfințenie, așa cum și drapelul Românei stă pe perete în fața ușii de la intrare. O istorie uitată de aproape noi toți continuă să fie ținută vie de colonelul în rezervă Ion Durnescu, la cei 96 ani ai săi. E mândru că e cetățean de onoare al orașului-erou Mărășești, dar totodată trist că aproape toate administrațiile locale ce au guvernat localitatea de la Revoluție încoace nu au vrut sau nu au știut că înfrățirea orașului ar fi putut fi salvarea noastră istorică, culturală și, de ce nu, economică, prin atragerea de investitori. La cei 96 de ani ai săi este preocupat de bunăstarea localității unde și tatăl său a luptat pentru o Românie liberă, independentă. Domnul Ion Durnescu strigă neputința nerealizării înfrățirii orașului cu unul din Franța așa cum și-a dorit și regretatul general Ștefan Cucu, presedintele Uniunii Veteranilor de Război. Totodată, aduce în vedere și faptul că Muzeul Veteranului Român din Mărășești, din incinta Casei de Cultură, este în paragină. Înfiintarea acestuia i-a apartinut aproape in totalitate presedintelui Uniunii Veteranilor de Razboi si a Urmaselor Veteranilor din Romania, regretatul general Stefan Cucu si a fost inaugurat in anul 2004 de către Regele Mihai. Veteranul de război a adus în discutie starea deplorabilă în care se află Troița Eroilor Războiului pentru Întregirea Neamului Românesc, amplasată în fața Clubului Elevilor (lânga Primărie), ridicată în 1942 si daramata in 1945. După 1989, veteranii de război din Marasesti au ridicat în același loc TROITA-MONUMENT pentru pomenirea si cinstirea Eroilor cazuti in Războiul de Neatârnare, după proiectul profesorului Valerian Simion, veteran local.

Ion Durnescu a amintit și faptul că soțiile veteranilor de război au fost uitate de administrația locală, printre care doamnele Geogloman, Pruteanu și, Doru. Nu s-a interesat nimeni nici măcar o dată de starea lor de sănătate, dacă au sau nu nevoie de ajutor, așa cum nici de situația dumnealui. Armata, spune Ion Durnescu, este singura care își face datoria și prin reprezentanții săi aduce, ori de câte ori apare o ocazie, o oază de bucurie în micuța sa locuință.

Domnul Ion Durnescu Ion a spus DA pentru alegerile din 26 mai 2019, DA pentru PNL, DA pentru o Românie pentru care dumnealui a luptat ca să fie liberă și frumoasă, DA pentru materializarea speranței de mai bine și pentru orașul Mărășești.

Material comandat de PNL. Realizat de Stanciu A. Silviu PFA. Cod mandatar financiar: 41190007

