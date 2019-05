Viața e făcută din alegeri. Așadar, să alegem conștient, implicat, pentru adevăr, pe 26 mai. Să votăm lista PNL la europarlamentare!

Sunt dascăl și menirea mea rămâne să șlefuiesc fărâma de pui de om într-un cadru educațional potrivit pentru menirea lui: OMUL DE MÂINE. Unui viitor cetățean român să îi las moștenirea mea de țară unde valoarea morală să însemne cinstea și să fie haina curată în care ROMÂNIA să întâmpine EUROPA. A trecut o vreme în care am crezut. Alături, EUROPA privea spre noi. Dar nu am știut și nu am vrut să primim mâna întinsă. Copiii sloveniți de mine au crescut, sunt oameni mari, au studiat, dar nu au avut loc aici în țara lor, stau la masa străinilor și se laudă cu sudoarea și anevoia, după ce au obținut licențe și masterate în care au crezut și ei ca și mine.

Eu sunt fiică de veteran. Tata îmi spunea zâmbind cu înțelepciunea căpătată din patru ani de foamete și sânge la Cotul Donului: ”Eu am trăit și cu Regele și cu Legionarii și cu Comuniștii. Nimeni nu îți bagă în traistă și dacă nu te pui cu ai tăi te pui cu comenduirea. Așa am trăit noi tată și când nu am mai putut am schimbat macazul, adică am schimbat legiuirea. Fiindcă în nelegiuire nu se poate trăi decât dacă ești fără de lege”.

Eu nu știu să fac discursuri electorale, dar știu să scriu informat și drept, pentru că trăiesc într-un stat de drept și am ales să trăiesc aici. Aici unde suntem și vreau să rămână neamul românesc.

Istoria pusă atunci pe băncile școlii a fost una falsă. Astăzi, când o știm pe cea adevărată, când știm că țara și rânduielile sunt ale noastre, trebuie să ieșim să alegem. Să alegem oameni destoinici care să spună lumii cine suntem, ce fel de oameni suntem, ce vrem și cum vrem să trăim.

Măcar de dragul copiilor care seara nu au o mângâiere pe frunte și sunt orfani cu părinți plecați departe la muncă.

Noi suntem strănepoții Vrâncioaiei, noi nu mai putem lăsa țara de izbeliște. Candidații noștri PNL sunt cei care pun dreptatea mai presus de mâzgâleala din discursurile celor de la putere, cu promisiuni din care nu a rămas nimic decât o spoială de minciună în care nici ei nu cred. Ei cred în trandafiri, dar uită că trandafirii au și spini.

Alegerile sunt aproape. Eu voi vota PNL pentru că m-am săturat de mascarada PSD-istă ce se derulează sub ochii mei.

Obiective importante ale acestui oraș au devenit kitsch ieftin pentru naivi. Piața Unirii cu tarabe de mici unde copiii abia au loc de joacă, comerț așezat în clădiri unde nu intră nimeni să cumpere, căruțe cu dulciuri ca la bâlci. Unde e Grădina Publică de altădată? Zace în paragină fosta primărie, fostul tribunal, foste foste… toate sunt foste… și pe ele cresc bălării.

Vreau schimbarea pentru a avea un oraș european modern, iar generația care vine să fie fericită.

Dacă nu suntem conştienţi atunci când facem alegeri, nu vom face nimic altceva decât să repetăm tiparele din trecut. Pentru asta votez PNL. Ca să nu mai greșesc.

Voi alege fără îndemnuri și ademeniri electorale jignitoare cum procedează PSD în campania electorală. Informați-vă și hai să punem gândul bun să facă alegerea potrivită. Programul PNL e limpede, obiectivele sunt clare. Iată câteva: Partidul Național Liberal va susține înființarea unui mecanism care să monitorizeze situația statului de drept și respectarea drepturilor fundamentale în toate statele Uniunii Europene; PNL va milita pentru ca România să adere cât mai curând la Spațiul Schengen; candidații noștri vor acționa pentru aderarea României la Zona Euro; PNL va propune înființarea unui Centru European Permanent care să monitorizeze și să combată știrile false.

Iată doar câteva din obiectivele pentru care pe 26 mai trebuie să ieșim motivați și conștienți să votăm.

Să votăm candidații PNL la alegerile europarlamentare și credințae pentru o lume sănătoasă fericită și motivată să ducă țara acolo unde se avântă vulturii. Eu voi vota PNL! Victoria e aproape. Părinți de aici și de departe citiți și decideți pentru copiii voștri! Pe 26 votam PNL! (Lucica NISTOR)

Material comandat de PNL. Realizat de Media Vemo. Cod mandatar financia: 41190007

