Vîrteșcoiu: Investiții în infrastructură și învățământ

Viorel Mîrza, primarul comunei Vîrteșcoiu, a înțeles cât de importante sunt investițiile în educație. Formarea copiilor, studiul într-un mediu modern, bine dotat, au reprezentat priorități la preluarea mandatului. Primarul, alături de echipa sa, au început modernizarea localității chiar cu unitățile de învățământ. A fost prima comună din Vrancea care a deschis o grădiniță cu program prelungit pentru preșcolarii din sat. Chiar dacă la început unii au fost sceptici cu privire la această investiție, acum după ani, îi dau dreptate primaruui. ”Am construit o grădiniță în Vîrteșcoiu acum câțiva ani. Am făcut și clase cu program prelungit deoarece am vrut să venim în sprijinul părinților care lucrau până târziu. Cererile de înscriere sunt acum destul de multe și din acest motiv am mai depus un proiect pentru construcția și dotarea celei de-a doua grădințe cu program prelungit. Grădinița va fi în satul Faraoanele prin programul PNDL1. Lucrările sunt avansate la acest obiectiv. Școlile au fost deja reabilitate iar elevii pot învăța în unități moderne”, a precizat primarul Viorel Mîrza. Un alt proiect important îl reprezintă asfaltarea străzilor din comună. Acum se lucrează la asfaltarea mai multor străzi din satele Beciu, Râmniceanca și Faraoanele. Finanțarea este prin PNDL 2 iar anul viitor vor fi finalizate. ”Am reușit și semnarea unui contract în valoare de 1 milion de euro tot prin PNDL 2 pentru modernizarea a 23 de străzi în interiorul comunei Vîrteșcoiu. O dată cu finalizarea acestui proiect, toate străzile din comună vorfi asfaltate”, mai spune primarul. Acum se mai lucrează la reabilitarea și dotarea Căminului Cultural Faraoanele finanțat prin Compania Națională de Investiții. Pe GAL ”Ținutul Viei și Vinului” se va construi un teren de sport multifuncțional ce va aparține Școlii Vîrteșcoiu.

