Ziua Limbii Române sărbătorită la Casa de Cultură Odobești

De Ziua Limbii Române, joi 31 august, Casa de Cultură din Odobești vă invită la omagierea scriitorului Constantin Virgil Gheorghiu(1916-2016), de la a cărui naștere s-a împlinit anul trecut, un secol. Element definitoriu, limba este martorul și depozitarul evoluției și civilizației poporului român, în vocabularul limbii române găsindu-se o comoară de cuvinte din graiurile neamurilor cu care în cei două mii de ani am intrat în contact. Dacă o țară are frontiere, limba nu cunoaște granițe politice sau militare, ci se vorbește peste tot acolo unde trăiesc comunități românești. Din Grecia, Albania sau Valea Timocului în Serbia, până în Ucraina, Ungaria, Republica Moldova și din secolul XX în diaspora din Occident și Statele Unite, peste 30 de milioane pe persoane vorbesc limba română. Pe fondul luptelor românilor de peste Prut pentru recunoașterea și folosirea limbii române în administrație și trecerea la grafia latină la sfârșitul anilor ʾ80 s-a născut dorința unei zile a limbii române, devenită lege în 2013, de când pe 31 august sărbătorim Ziua Limbii Române. Pentru acest an, Casa de Cultură din Odobești a decis să dedice această zi unuia dintre cei mai cunoscuți scriitori români din spațiul francofon. Este vorba despre Constantin Virgil Gheorghiu, a cărui operă, cunoscută și apreciată mai mult în străinătate decât în țară, este cel mai frumos omagiu adus de un scriitor român spiritualității românești, familiei, istoriei și sufletului poporului român. Despre frumusețea limbii române, începuturile și originea acestui tezaur lingvistic național, precum și despre scriitorul Constantin Virgil Gheorghiu, joi 31 august, de la ora 11, la Sala de lectură „Dumitru Pricop” a Bibliotecii Publice din Odobești.

