𝐋𝐮𝐜𝐫𝐚̆𝐫𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐞 𝐝𝐨𝐮𝐚̆ 𝐝𝐫𝐮𝐦𝐮𝐫𝐢 𝐣𝐮𝐝𝐞𝐭̦𝐞𝐧𝐞 𝐚𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐚𝐦𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢

Consiliul Județean Vrancea a încheiat lucrările de refacere și punere în siguranță pe două sectoare de drum afectate de fenomene naturale:
DJ 205D – #Năruja
Lucrările au inclus refacerea zidurilor de sprijin, șanțuri, rigole, parapete și reabilitarea conductei de apă.
Valoarea investiției: 3 milioane lei
DJ 205L – #Negrilești
Lucrările au vizat consolidarea terenului, ziduri de sprijin și acostamente din beton.
Valoarea investiției: 763.000 lei
”Siguranța oamenilor și refacerea drumurilor afectate de calamități este o prioritate pentru mine, iar împreună cu echipa de la Consiliul Județean mă asigur că rețeaua rutieră județeană rămâne funcțională pentru toate comunitățile din Vrancea” – a precizat Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea.
