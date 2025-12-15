𝐓𝐫𝐚𝐝𝐢𝐭̦𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐧𝐞 𝐚𝐝𝐮𝐧𝐚̆, 𝐛𝐮𝐜𝐮𝐫𝐢𝐚 𝐧𝐞 𝐮𝐧𝐞𝐬̦𝐭𝐞 – târg de Crăciun în Crângul Petrești

Din 19 decembrie, Crângul Petrești devine locul unde sărbătorile se simt ca odinioară: cu colinde la porți, cete de mascați, costume populare, miros de bunătăți tradiționale și multă lumină în suflete.
Vă invităm, cu drag, să trăim împreună magia sărbătorilor alături de ansambluri folclorice și grupuri de colindători din întreaga #Vrancea și din județele Suceava, Bacău, Brăila, Galați, Vaslui și Tulcea, uniți de aceeași bucurie: vestirea Nașterii Domnului.
𝟏𝟗–𝟐𝟑 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 | 𝐢̂𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐨𝐫𝐞𝐥𝐞 𝟏𝟔:𝟎𝟎 – 𝟐𝟎:𝟎𝟎
Ateliere cu meșteri populari – Muzeul Satului Vrâncean
Colinde și momente tradiționale în căsuțele muzeului
Activități artistice și recreative pentru copii – Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” la Centrul de Informare din Crângul Petrești
________________________________________
𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜 – 𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟕:𝟎𝟎
𝐕𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢, 𝟏𝟗 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 – 𝐌𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐃𝐞𝐬𝐜𝐡𝐢𝐝𝐞𝐫𝐞
Festivalul Național de Datini și Obiceiuri de Iarnă
• Ansamblul Chipărușul – Nereju
• Ansamblul Vornicii – Păulești
• Grupul Datina Vălăret – Deleni, Vaslui
• Recital Andrei Bănuță & Band
𝐒𝐚̂𝐦𝐛𝐚̆𝐭𝐚̆, 𝟐𝟎 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞
• Ansamblul Moșoaiele – Luncavița, Tulcea
• Ansamblul de copii Comoara Vrancei – Năruja
• Ansamblul Păltineanca – Paltin
• Recital Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” – Suceava
𝐃𝐮𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚̆, 𝟐𝟏 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞
• Ansamblul Sânzienele – Dumitrești
• Urșii lui Gavrilă – Asău, Bacău
• Ansamblul Zestrea Bărăganului – Ciocile, Brăila
• Recital Vescan & Band
• Recital Trupa Reunit
𝐋𝐮𝐧𝐢, 𝟐𝟐 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞
• Ansamblul Chindia – Jitia
• Ansamblul Rapsodia Vultureană – Vulturu
• Moment artistic: Ana Maria Lăcătuș
• Recital Ansamblul Folcloric „Doina Covurluiului” – Galați
𝐌𝐚𝐫𝐭̦𝐢, 𝟐𝟑 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞
• Grupurile de colindători Păltinașii – Paltin și Chipărușul – Nereju
• Ceata de mascați Uncheșii – Păunești
• Corul Parohiei Irești
• Moment artistic: Otilia Gogu
• Recital folk: Sorin Poclitaru, Cristi Corcioveanu, Adi Beznă, Florin Săsărman
________________________________________
Vă așteptăm cu drag să ne bucurăm împreună de sărbătorile de iarnă, de tradiții și de spiritul autentic al Vrancei!
Un eveniment oferit de Consiliul Județean Vrancea, împreună cu Centrul Cultural Vrancea, Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea și Muzeul Vrancei.
