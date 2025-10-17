𝐕𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐚, 𝐩𝐫𝐞𝐳𝐞𝐧𝐭𝐚̆ 𝐥𝐚 𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦𝐮𝐥 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐁𝐮𝐳𝐚̆𝐮

Pentru, participarea la acest eveniment a reprezentat o oportunitate de a explora noi direcții de dezvoltare dar și de promovare a potențialului său turistic. Reprezentantul Consiliului Județean la forum, consilierul Andrei Moisă, a prezentat punctele forte ale județului și Organizația de Management al Destinației „Vin în Vrancea”, o inițiativă prin care vrem să punem în valoare natura, cultura și tradițiile locale, dar și să atragem fonduri pentru dezvoltarea turismului.