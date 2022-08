11 cupluri de aur din Adjud au fost premiate de primarul Florin Nechifor și Consiliul municipal

Într-un cadru festiv, 11 cupluri de aur din municipiul Adjud au fost premiate de administrația locală. Devenit deja o tradiție, evenimentul care are loc de două ori pe an, s-a desfășurat la sediul Serviciului Public Local de Evidenta a Persoanelor Adjud. ”Am premiat astăzi cuplurile din Adjud care au împlinit 50 de ani de căsătorie! Recunosc, am avut mari emoții pentru că am realizat, privindu-i, forța cu care – timp de 50 de ani – au depășit cu înțelepciune și grație momentele de criză iminente în viața fiecărui cuplu. Modele de conviețuire în înțelegere, sprijin necondiționat și respect reciproc, i-am rugat să dezvăluie generațiilor mai tinere, ori de câte ori au ocazia, secretul care i-a ajutat să ajungă până aici și să ne învețe să fim mai înțelegători atât în cuplu cât și în societate pentru că, din perspectiva mea, o comunitate se dezvoltă atunci când familia funcționează. Noi, adjudenii, suntem o mare familie iar aceste cupluri care și-au sărbătorit anul acesta nunta de aur merită tot respectul nostru!”, a transmis primarul Florin Nechifor. Cuplurile au primit diplome, o sumă de bani și flori.

