Administrația locală a atras fonduri pentru dezvoltarea localității

Reclama

Investițiile în infrastructură au reprezentat o prioritate în acest an pentru administrația din Poiana Cristei. Pe mai multe linii de finanțare, edilul Vlad Petruș a reușit implementarea mai multor proiecte de modernizare a drumurilor comunale. Pe DC 149A, Odobasca – Mahriu, a fost turnat primul strat de asfalt și în satul Târâtu s-a așternut primul strat de balast urmând ca până la 20 noiembrie să fie și asfaltat. De asemenea, în satul Odobasca, s-au făcut reparații la 2 kilometri de drum acces la exploatațiile agricole, din zona Mărioara. ”Ca urmare a modernizării drumului Odobasca-Mahriu am reușit să prelungim traseul transportului interurban până la Mahriu. Am reușit astfel să venim în sprijinul locuitorilor din această zonă, care făceau zilnic naveta către serviciu. De asemenea, s-au făcut reparații și la drumul de interes local din satul Târâtu. Vreau să le mulțumesc cetățenilor pentru răbdare și înțelegere. Sunt lucrări de amploare, unele de consolidare care necesită timp și multă muncă”, a precizat primarul Vlad Petruș. În prezent se lucrează și la construirea și extinderea unui centru social pentru sprijinirea victimelor violenței în familie. Investiția este finanțată din fonduri europene și locale și este finalizată în proporție de 85%. Autoritățile locale își doresc ca noul proiect să fie inaugurat pe data de 1 decembrie. ”Avem deja contracte de finanțare ș proiecte tehnice făcute pentru reabilitarea energetică a școlii dar și pentru dotarea unității școlare cu echipamente moderne pentru laboratoare și sălile de clasă. În parteneriat cu instituția Consiliului Județean Vrancea și CUP avem în derulare un proiect de alimentare cu apă pentru Poiana Cristei și încă o investiție pentru reabilitare școală. De asemenea, se vor realiza și piste de biciclete, în zonă pensiune”, a mai anunțat primarul. Cu ajutorul unei echipe închegate dar și cu experiența acumulată de-a lungul anilor în administrație, edilul Vlad Petruș a reușit să atragă pentru comunitate fonduri care să ajute la dezvoltarea zonei.

Reclama

Partajează asta: Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

WhatsApp