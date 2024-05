Alianța Dreapta Unită și-a depus candidaturile pentru funcțiile de primar și consilieri locali la Primăria Focșani

Reclama

În formulă completă, am depus astăzi dosarele de candidatură pentru funcțiile de primar și consilieri locali la Primăria municipiului Focșani. Ne prezentăm în fața focșănenilor, cu o echipă tânără însă cu experiență în administrație și care cunoaște problemele locale. Am fost zi de zi printre oameni, am discutat cu fiecare în parte și ne considerăm pregătiți pentru campania electorală ce bate la ușă. ”Știu că pot face mult mai mult pentru Focșani, pentru focșăneni. În cele două mandate, cât am făcut parte din Consiliul Local Focșani, ușa biroului meu a fost mereu deschisă pentru cetățenii orașului și, împreună, am reușit să găsim rezolvare pentru fiecare problemă în parte. Vă promit că voi rămâne același om corect și mereu dedicat comunității. Ne vedem la vot”, a anunțat candidatul ADU la funcția de primar al municipiului Focșani, Ana-Maria Dimitriu-Bunghez.

Lista consilieri locali ADU (USR-PMP-Forța Dreptei)

1. Tătaru Alexandra – profesor

2. Stoica Romeo – profesor

3. Tănase Neculai – inginer

4. Dobroiu Claudia – profesor

5. Dimitriu-Bunghez Ana-Maria – inginer

6. Dediu Cătălin Ștefan – economist

7. Săpunaru Mihaela-Olimpia – actor

8. Nichifor Iulian – specialist IT

9. Tufaru Andy Florin – profesor

10. Purcărea Tudor-Alexandru – expert politici publice

11. Măxineanu AnaMaria Crina – profesor

12. Chirilă Sorin – inginer

13. Albert Daniel-Bertoni – pensionar militar

14. Rusu Mihai – inginer

15. Chipăilă Mirela – profesor

16. Mihăilă Daniel – agricultor

17. Ivan Cezar – manager proiect

18. Drăgan Claudia – instructor sportiv

19. Nenciu Silviu – informatician

20. Gavriloiu Constantin – medic

21. Vîntu Nicoleta – electrotehnist

22. Bițeanu Eugen-Sorinel – economist

23. Gavrilă Alin Gabriel – asistent medical generalist

24. Lupu Dana – profesor

25. Badiu Iurie Emanuel – informatician

26. Bîrsan Ionelia – operator industria alimentară

27. Dima Cătălin Felix – economist

Sursa: FORȚA DREPTEI FOCȘANI

