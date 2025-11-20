Activitate Antidrog la Școala Gimnazială „Anghel Saligny”

De către

Astazi, la biblioteca Școlii Gimnaziale „Anghel Saligny”, in cadrul campaniei “ O singură dată poate fi mereu”, s-a desfășurat activitatea “Respiră viață, nu iluzii!”, activitate dedicată conștientizării riscurilor consumului de droguri și importanței alegerilor sănătoase.

Atmosfera a fost una sinceră și plină de emoție — elevii au ascultat cu atenție, au adresat întrebări și au participat activ la discuțiile despre prietenie, tentație și responsabilitate.

Prin exemple reale și materiale educative, reprezentanții din cadrul Biroului de Siguranță Școlară au reușit să transmită un mesaj puternic: adevărata putere este să spui NU și să alegi să trăiești cu mintea limpede și sufletul curat.

Mulțumim directorilor școlii prof. Lazar Mircea și prof. Zaharia Marius si diriginților prof. Manole Elena, prof. Turturică Nicoleta, prof. Lazăr Razvan, prof. Mocanu Retuța, prof. Ionescu Cristina, prof. Avram Aurelia, prof. Olteanu Florentina, prof. Bardaș Cristi, prof. Selea Mirela, prof. Vasiliu Roxana pentru deschiderea de a sprijini aceste campanii și pentru implicarea în formarea tinerilor — viitorul unei generații fără dependențe.

Activitatea a fost coordonată de consilierul școlar psih. Stoican Mirela Daniela.

