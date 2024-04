Ana Maria Dimitriu – Bunghez candidatul ADU la Primăria municipiului Focșani

Reclama

În cadrul ședinței Biroului Politic Municipal al Forța Dreptei Vrancea, a fost validată drept candidat al Alianței Dreapta Unită pentru Primăria Focșani Ana-Maria Dimitriu-Bunghez. Ea va fi susținută și de partenerii noștri de alianță, USR și PMP. Obiectivul nostru comun, în cadrul Alianței Dreapta Unită, este câștigarea municipiului Focșani la alegerile din 9 iunie și oferirea unei alternative viabile cetățenilor din Focșani, sătui de proiecte amânate, de lucrări de proastă calitate, de risipa banilor publici și de batjocura pesedistă la adresa contribuabililor.

Ana-Maria Dimitriu-Bunghez a fost viceprimar al municipiului Focșani aleasă în 2020, până în acest an, timp în care a fost un critic și un adversar redutabil al edilului PSD.

Ca primar, Ana-Maria Dimitriu-Bunghez spune că va fi o susținătoare a proiectelor dedicate tinerilor.

”Tinerii sunt tot mai interesați de viitorul lor și al județului în care locuiesc, își doresc un învățământ de calitate, un oraș dezvoltat care să ofere servicii bine plătite! Doar așa vor avea motive să nu mai plece în alte localități din țară sau de peste hotare!”, a spus ea.

Focșaniul are nevoie de proiecte concepute și puse în practică în beneficiul cetățeanului, pentru a-i ușura traiul, nu pentru a crea disconfort și blocaje.

”Cer votul focșănenilor în acest an într-un moment critic pentru orașul nostru, care arată deplorabil. Avem nevoie de dezvoltare, însă totul trebuie făcut în ordine, cu lucrări de calitate, programate și care să respecte un calendar de investiții. Este esențial să se respecte curățenia, siguranța și ordinea publică, să beneficiem cu toții de servicii utilitare de bună calitate la tarife rezonabile. Trăim într-un oraș blocat, la propriu, unde toate direcțiile de dezvoltare stagnează sau chiar regresează. Forța de muncă părăsește orașul din lipsa perspectivelor. Aici ne-a adus PSD! Sub mandatul Misăilă -PSD am pierdut bani europeni iar de fondurile de la bugetul local se alege praful și pulberea! Da, suntem mândri că suntem focșăneni, ne mândrim cu originea noastră, ne tragem din orașul Unirii lui Cuza, aici dorim să ne creștem copiii, să le oferim o educație de calitate, să beneficiem de servicii sanitare salvatoare, dar nu ne dorim să fim tratați în bătaie de joc pe banii și nervii noștri. Trebuie să recuperăm rapid regresul în care ne-a adus PSD. Alături de mine am o echipă de profesioniști care poate face acest salt pentru orașul pe care noi toți îl iubim și pe care îl vrem să avanseze sustenabil. Mulțumesc focșănenilor pentru susținerea pe care mi-au arătat-o în această perioadă și pentru încrederea pe care mi-o acordă mie și colegilor mei”, a mai spus Ana-Maria Dimitriu-Bunghez, candidat ADU la Primăria Focșani.

Comunicat de presă

