Angajații DGASPC Vrancea își vor primi salariile. Guvernul a virat banii către Consiliul Județean Vrancea

Angajații DGASPC Vrancea au salariile asigurate până la finalul anului. Guvernul a decis, în ședința de astăzi, la propunerea Ministerului Dezvoltării, să aloce sumele necesare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru județul Vrancea și alte 39 de județe. ”Suma alocată va fi utilizată pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului, a măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități și a cheltuielilor curente ale căminelor pentru persoane vârstnice, până la sfârșitul anului 2025.