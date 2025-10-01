APIA CJ Vrancea primește Cereri de plată pentru rambursarea accizei la motorină aferente trimestrului III al anului 2025

De către

APIA CJ Vrancea primește Cereri de plată pentru rambursarea accizei la motorină...

Reclama

În perioada 1 – 31 octombrie 2025 inclusiv, beneficiarii pot depune la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Centrul Județean Vrancea- Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură în trimestrul III al anului 2025 (perioada 1 iulie – 30 septembrie 2025), de către administratorul, reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre rata accizei standard şi rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, cu o valoare unitară de 2,213 lei/litru.

Reclama

Acte normative aplicabile:

Hotărârea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură cu modificările si completările ulterioare;

HG 61/20.02.2025 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

Hotărârea 1228/08.12.2023 pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură cu modificările și completările ulterioare;

OMADR 1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură cu modificările și completările ulterioare.