APIA CJ Vrancea primește Cereri de plată pentru rambursarea accizei la motorină aferente trimestrului III al anului 2025

Informatia Vranceana
În perioada 1 – 31 octombrie 2025 inclusiv,  beneficiarii pot depune la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Centrul Județean Vrancea- Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură în trimestrul III al anului 2025 (perioada 1 iulie – 30 septembrie 2025), de către administratorul, reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre rata accizei standard şi rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor  mecanizate în agricultură, cu o valoare unitară de 2,213 lei/litru.

Acte normative aplicabile:

  • Hotărârea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură cu modificările si completările ulterioare;
  • HG 61/20.02.2025 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
  • Hotărârea  1228/08.12.2023 pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură cu modificările și completările ulterioare;
  • OMADR 1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură cu modificările și completările ulterioare.

