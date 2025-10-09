Arestați preventiv după ce au tâlhărit un bărbat

Cinci persoane din Focșani, Golești și Milcovul au fost arestate preventiv după ce au tâlhărit un bărbat. Potrivit poliției, la data de 28 septembrie a.c., în jurul orei 22:28, un bărbat, de 37 de ani, din comuna Jariștea, ar fi fost urmărit de persoane necunoscute, în municipiul Focșani, iar, prin exercitarea de acte de violență, aceștia l-ar fi deposedat de un rucsac ce conținea 2.700 de lire. ”Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Focșani, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani, au documentat activitatea infracțională a șapte persoane, bănuite de comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată. Pe 8 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani – Biroul de Investigații Criminale au efectuat 8 percheziții domiciliare, în municipiul Focșani, comuna Milcovul și comuna Golești, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. Totodată, au fost puse în executare 7 mandate de aducere. Astfel, în urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a 5 persoane, cu vârste cuprinse între 24 și 40 de ani, acestea fiind depuse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea”, au specificat polițiștii.

Astăzi, 9 octombrie a.c., în urma prezentării persoanelor reținute la Judecătoria Focșani, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă a acestora, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, al polițiștilor din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea.