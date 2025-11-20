Ateliere de lectură și jocuri creative – „Magia Crăciunului”

De către

Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, organizează în perioada 24 noiembrie – 19 decembrie 2025, ediția a VI-a a atelierelor de lectură și jocuri creative, „Magia Crăciunului”. Aceste ateliere oferă posibilitatea copiilor de a-și dezvolta limbajul și imaginația prin lectură, dialog și joc de rol.

Întâlnirile se vor desfășura la :

Centrul de Formare din strada Cuza – Vodă nr. 8 (sediul Muzeului Vrancei, fostul Tribunal), în zilele de luni începând cu ora 14.00, coordonator – bibliotecar Diana Rădună. Înscrierile se fac la numărul de telefon : 0731056065.

Secția de Împrumut la Domiciliu Adulți din strada Mihail Kogălniceanu nr. 13, în zilele de marți începând cu ora 14.00, coordonator – bibliotecar Claudia Hanganu. Înscrierile se fac la numărul de telefon : 0237214562.

Secția pentru Copii și Tineret din strada Nicolae Titulescu nr. 12, în zilele de miercuri începând cu ora 14.00, coordonator- bibliotecar Cristina Cabalortă. Înscrierile se fac la numărul de telefon : 0237626646.

Atelierele se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 – 10 ani, în limita locurilor disponibile și în baza permisului de bibliotecă.