Atenție! Mâine trafic blocat pe o stradă principală din Focșani

Primăria Municipiului Focşani vă informează că joi, 20 noiembrie 2025, între orele 8.30 – 17.00, vor fi introduse restricţii de circulaţie pe strada Republicii, pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu cu strada Ştefan Cel Mare şi intersecţia cu strada Făgăraş. Pe acest sector de stradă, şoferii vor putea circula doar pe sensul către Gară. Pentru şoferii care vin de la Gară şi vor să circule spre Bulevardul Unirii, traficul va fi deviat pe strada Ştefan Cel Mare. Restricţiile de circulaţie vor fi introduse ca urmare a lucrărilor pe care le realizăm în cadrul Proiectului de extindere a sistemului de management integrat al traficului din Municipiul Focșani. Prin acest proiect vom moderniza alte 20 de intersecții, care vor fi asistate de semafoare inteligente, pe următoarele artere principale

Calea Munteniei,

Calea Moldovei,

Bulevardul București,

Bulevardul Gării,

Strada Brăilei,

Strada Republicii.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!

Sursa: Primăria muncipiului Focșani

