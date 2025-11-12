Ați văzut-o? A plecat de la liceu și nu a mai ajuns acasă

Ați văzut-o? A plecat de la liceu și nu a mai ajuns...

Reclama

La data de 11 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au fost sesizați cu privire la faptul că minora DUMITRACHE CRISTINA ELENA, în vârstă de 17 ani, elevă la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” din Focșani, a plecat de la cursuri în jurul orei 16.00 și nu a mai revenit la domiciliu. Semnalmente: 1,65 m înălțime, 55 de kg, păr șaten, lung, ochi albaștri, poartă ochelari de vedere. La momentul plecării, aceasta purta hanorac negru cu glugă, geacă de lână neagră, blugi gri, adidași sport Nike, în culorile alb și negru, precum și ochelari de vedere. Persoanele care dețin informații utile în vederea depistării acesteia sunt rugate să anunțe imediat cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Reclama