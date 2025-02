Au explodat prețurile pentru transportul în comun! Un bilet a ajuns chiar la 6 lei

Reclama

Prețul biletelor pentru transportul public în comun a crescut cu 40% pentru traseele localităților care fac parte din Asociația Metropolitan Trans. Astfel că focșănenii vor achita 3,5 lei pe un bilet în timp ce pentru localitățile exterioare s-a ajuns chiar și la 6 lei. Creșterea prețului a fost votată în fiecare consiliu local din comunele Golești, Câmpineanca, Vânători, Slobozia Ciorăști, Răstoaca, Milcovul, Gologanu, Vârteșcoiu. Vrâncenii sunt revoltați și susțin că se vor strânge semnături pentru stoparea acestor creșteri. ”Felicitări că ați scumpit biletele cu 50-60% pe toate traseele. Nu v-a fost rușine când ați luat decizia asta? Cu cine v-ați sfătuit? S-au mărit cumva salariile sau pensiile? Cum justificați această majorare? Prețul până la Vânători era 3 lei și l-ați făcut 5 lei!!! Eu fac naveta zilnic si începând de luna asta voi plăti în plus 120 de lei pe navetă! De unde iau acești bani, la ce trebuie să renunț?! Pentru 5 kilometri plătesc 5 lei biletul, iar alți vrânceni pe alte trasee exterioare dau 5 lei pentru 15-20 km. Rușine! Vom ieși în stradă! Deja adun semnături, am peste 150 in două zile! Primarii s-au văzut in funcții și-i doare în cot de cetățeni! Ați așteptat să treacă alegerile și acum vă bateți joc de noi prin tot felul de taxe și majorări??? RUȘINE!!!!!! Vreau să văd reacția primarului Misăilă la această majorare făcută de Transport Public SA! Să călătoriți cu autobuzele, să auziți reacțiile oamenilor, peste tot sunt nemulțumiți. Bătaie de joc!”, scriu revoltați vrâncenii pe paginile de socializare!

