Au început lucrările de asfaltare în comuna Măicănești

După mai bine de 30 de ani de așteptare, în comuna Măicănești au început lucrările de modernizare și asfaltare a drumurilor comunale. Proiectul de asfaltare pe drumul comunal care leagă drumul național 23B de satul Stupina, este în derulare. Investiția a fost promisă în campania electorală de primarul Răzvan Pascu, care și-a ținut cuvântul. ”Nu este ușor să finalizezi un proiect de investiție, mai ale într-o localitate în care timp de 30 de ani nu s-a lucrat nimic. Nu am găsit la primărie nici măcar un proiect așternut pe hârtie, am luat-o de la zero. Știu însă că vom reuși să finalizăm proiectele atât de necesare dezvoltării comunității noastre”, a declarat edilul comunei Măicănești.

