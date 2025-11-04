Audiențe la Consiliul Județean: Nicușor Halici, aproape de vrânceni

Reclama

Președintele Consiliului Județean a avut astăzi o nouă zi de dialog deschis cu oamenii din județ, în cadrul audiențelor lunare, ocazie cu care a oferit îndrumare și sprijin vrâncenilor care i-au expus problemele cu care se confruntă. Au fost identificate soluții pentru a le îmbunătăți situația, acolo unde poate interveni Consiliul Județean, în limita competențelor conferite de lege, iar acolo unde administrația județeană nu are atribuții sesizările au fost transmise instituțiilor abilitate.

Reclama

Principalele probleme semnalate au vizat drepturi salariale restante, clarificarea unor autorizații de construire, solicitări de locuințe sociale, infrastructură rutieră deficitară, gestionarea câinilor fără stăpân, curățenia locală și procedura pentru obținerea calității de însoțitor al unei persoane cu handicap.

”Întâlnirile directe cu oamenii rămân pentru mine cea mai bună modalitate de a înțelege concret nevoile vrâncenilor și de a interveni acolo unde este nevoie de sprijin. Am dispus verificarea punctuală a fiecărei situații și colaborarea cu instituțiile competente pentru soluționarea problemelor prezentate. Rămân deschis dialogului, aproape de oameni, pentru că doar împreună putem aduce o schimbare în bine pentru fiecare vrâncean”, a spus Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea