Autogara Focșani va fi modernizată

Municipiul Focșani va beneficia de o finanțare europeană de 95,6 milioane lei, aproape 20 milioane euro, pe care o vom folosi pentru a moderniza Autogara și pentru a construi o arteră nouă între străzile Militari și Anghel Saligny.

Ne pregătim pentru semnarea contractului de finanțare pentru acest proiect care a trecut deja de evaluarea experților de la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est. Este un proiect complex prin care actuala Autogară va fi reabilitată și modernizată, urmând să fie transformată într-un terminal intermodal care va avea inclusiv o parcare de transfer, tip „Park&Ride”, cu parcări supraterane.

De asemenea, vom construi o nouă stradă, care va asigura legătura între str. Militari și str. Anghel Saligny. O soluție care va decongestiona traficul rutier pe zona nord-sud. Noua stradă va avea două benzi pentru circulația autovehiculelor, o bandă specială pentru transportul în comun, piste de bicicletă și trotuare pe ambele sensuri. Strada va avea rezervată o zonă de restricții tehnice, pe ambele sensuri, pentru rețelele de utilități.

Valoarea proiectului „Optimizarea coridorului Nord-Sud prin realizarea rețelei de terminale intermodale, creșterea accesibilității rețelei de transport din Municipiul Focșani”, componenta 1, este de 139,1 milioane lei, din care sprijinul financiar nerambursabil este de de 95,6 milioane lei.

Sursa: Primăria municipiului Focșani

