Autostrada A7, proiect deblocat în guvernarea Orban, se va construi. S-au semnat contractele de execuție

Prezenți la Focșani la evenimentul de marți, de la Prefectura Vrancea, unde au fost semnate primele contracte de execuție pentru Autostrada Moldova, A7, tronsonul Buzău-Focșani, reprezentanții Împreună pentru Moldova au ținut să mulțumească, la conferința de presă, pentru implicare, fostului ministru al lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, Ion Ștefan, din Guvernul Ludovic Orban, în tot procesul deblocării celui mai mare proiect de infrastructură rutieră pentru regiunea istorică a Moldovei. Acest gest a venit imediat după ce aceiași reprezentanți au arătat cartonașul roșu celor de la PSD veniți la Focșani să se laude cu un proiect pe care l-au găsit de-a gata și pentru care au lucrat guvernele anterioare.

De altfel, Ion Ștefan, în calitate de parlamentar de Vrancea și de fost ministru în guvernarea Orban, a participat periodic la ședințele de lucru pe A7 de la Ministerul Transporturilor și CNAIR, în 2019 și 2020, pentru a urgenta parcursul birocratic pentru Autostrada Moldova. De asemenea, Ștefan este unul dintre cei care, în momentul în care s-a scris Planul Național de Redresare și Reziliență, a insistat la oficialii guvernamentali pentru găsirea unei soluții de finanțare europeană pentru autostrada care să lege nordul țării, Suceava, prin Bacău și Focșani, de Muntenia, respectiv de București. Potrivit PNRR, A7 trebuie finalizată până în 2026 pentru a beneficia de fondurile de la Bruxelles. ”Am participat astăzi, 6 septembrie, la Prefectura Vrancea, la un eveniment la care am visat și eu, dar și vrâncenii, de foarte mult timp și pentru care am lucrat cu speranță și multă dedicare, în perioada 2019-2020, ca ministru în Guvernul Ludovic Orban. Semnarea primelor două contracte de execuție pentru A7, tronsonul Buzău-Focșani, s-a făcut în prezența constructorului, a celor de la UMB. (…) Mulțumesc oamenilor care s-au implicat în deblocarea acestui proiect, funcționarilor de la București, oamenilor politici colegi și adversari care au lăsat la o parte competiția politică și au înțeles durerea Moldovei de a nu avea o autostradă, dar și ONG-urilor din infrastructură și societății civile care au împins de la spate Bucureștiul pentru A7. Depinde de noi să cheltuim banii europeni pentru a nu mai vedea cruci pe marginea drumurilor în Moldova, ci pentru a avea o șansă la dezvoltare economică și revenire acasă a tuturor moldovenilor care vor să ajungă în locurile natale în siguranță!”, după cum a postat pe o rețea de socializare deputatul Forța Dreptei, Ion Ștefan. Acesta este de părere că ieri la Focșani am asistat la un moment istoric, mai ales că pe cele două tronsoane semnate din tronsonul Buzău-Focșani va lucra UMB, firma constructorului vrâncean Dorinel Umbrărescu. ”Termenul de execuție este de 20 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor, iar perioada de garanție a lucrărilor este de 120 luni, dar sunt sigur că firmele lui Dorinel Umbrărescu au forța și priceperea de a lucra repede și bine astfel încât să avem gata Lotul 4, Mândrești-Focșani Nord, înainte de termen. Lucrările de infrastructură mare realizate de constructorul de la Adjud la noi în județ, dar și în afara județului Vrancea, sunt mărturie că Autostrada Moldova poate fi realizată de un constructor moldovean la standarde europene. Moldova, Vrancea, mult a fost, puțin a mai rămas și în câțiva ani vom circula pe A7, o autostradă care să salveze vieți și care să aducă bunăstare și investiții în această regiune istorică”, după cum a mai scris deputatul Ion Ștefan. Proiectul autostrăzii a fost deblocat în guvernarea Orban și promovat intens în executiv. ”Moldova fost lăsată mereu pe ultimul loc de guvernanți, de politicieni. În Guvernul Orban a fost vorba despre investiții, despre proiecte care să aducă toate zonele țării la același nivel de dezvoltare. Autostrada A7 este drumul spre normalitate și reprezintă un angajament al Guvernului Orban, pe care noi parlamentarii Forței Dreptei, îl susținem cu prioritate”, a declarat deputatul Forței Dreptei, Ionel Dancă.

