Aventura periculoasă a unui tânăr din Garoafa: prins de polițiști cu permisul ANULAT!

Aventura periculoasă a unui tânăr din Garoafa: prins de polițiști cu permisul...

A crezut că nu va fi prins, dar norocul nu i-a zâmbit. Un tânăr de 24 de ani, din localitatea Garoafa, a fost oprit, la data de 29 octombrie a.c., în jurul orei 07:00, de polițiștii Serviciului Rutier pe DN2 E85, chiar în localitatea sa de domiciliu, în timp ce conducea un autoturism.

În urma interogării bazelor de date, polițiștii au avut surpriza să descopere că șoferul avea permisul de conducere anulat. În loc de un simplu control de rutină, tânărul s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Polițiștii atrag din nou atenția: șofatul fără permis nu este o „îndrăzneală”, ci o infracțiune care poate aduce consecințe grave, inclusiv pierderea libertății.