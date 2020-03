Balastierele din judet verificate de ISCTR

In luna februarie, ISCTR Vrancea a participat la actiuni comune cu Serviciul Rutier Vrancea pe linia combaterii pirateriei rutiere. Au fost verificati 12 transportatori si aplicate 2 sanctiuni contraventioanle de catre politia rutiera. Inspectorii ISCTR au verificat si activitatea balastierelor din judet. Din cele 5 societati verificate, 4 fost sanctionate deoarece tichetele eliberate nu erau arhivate corespunzator. Nu au fost gasite diferente de tonaj sau alte abateri pe aceasta linie. Aceste actiuni vor continua pana ce toti furnizorii de agregate minerele din judet vor fi verificati. De asemenea, in urma controalelor zilnice, inspectorii au sanctionati 43 de societati, valoarea amenzilor fiind de 112 500 mii lei, majoritatea fiind pe depasirea timpilor de conducere sau lipsa rovigneta. Au fost verificate si rezolvate in luna februarie sesizari venite de la calatori privind mai multe trasee din judet. „Inspectorii institutiei noastre sunt zilnic prezenti in trafic pentru a actiona pe linia combaterii pirateriei in transportul rutier de persoane dar si pentru verificarea legalitati transportului de marfa. Suntem deschisi colaborarii cu cetatenii in vederea preventiei si indentificarii problemelor imediate aparute pe traseele de calatori si nu numai”, a precizat Florin Nedelcu Inspector Sef Teritorial ISCTR.

