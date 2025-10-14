Balul de Caritate „Viitorul este Magic” organizat de Rotary Club VARANA – o seară dedicată educației, generozității și speranței

Balul de Caritate „Viitorul este Magic” organizat de Rotary Club VARANA –...

Reclama

Rotary Club VARANA Focșani are plăcerea de a anunța organizarea Balului de Caritate „Viitorul este Magic”, un eveniment dedicat susținerii tinerilor în vederea descoperirii vocației, ce va avea loc în data de 18 octombrie 2025, la Grand`Or Focșani, începând cu orele 19:30.

Balul își propune să aducă împreună reprezentanți ai comunității și persoane care cred în puterea binelui, într-o atmosferă elegantă și plină de inspirație, pentru a face o diferență imensă în viețile tinerilor care visează să își construiască un viitor mai bun!

Reclama

Scopul acestui eveniment este strângerea de fonduri pentru selectarea și susținerea a cel puțin 30 de liceeni vrânceni, din clasa a X-a, pentru evaluarea vocațională – identificarea domeniilor de activitate și a profesiilor pentru care tinerii vor fi motivați să studieze și să-și dezvolte competențele profesionale obținând în mod firesc rezultate performante, reafirmând angajamentul Rotary Club VARANA Focșani de a contribui la dezvoltarea comunității locale prin proiecte durabile și cu impact real. Acest proiect dedicat educației este realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Focșani.

„Viitorul este Magic pentru că este construit prin faptele noastre de astăzi. Fiecare gest de generozitate, fiecare donație, fiecare participare contează. Ne dorim să transformăm acest bal într-un moment memorabil în care preocuparea pentru tânăra generație se împletește cu solidaritatea,” a declarat Rodica Dinuță, Președintele Rotary Club VARANA Focșani.

Seara va fi animată de momente artistice deosebite, licitații caritabile și surprize magice, toate menite să creeze o atmosferă de bucurie și speranță. Fondurile colectate vor fi direcționate integral către proiectul caritabil al Clubului.

Rotary Club VARANA Focșani a fost încă de la înființare un promotor activ al valorilor rotariene, valori și acțiuni care sprijină sub diferite forme oamenii și sufletele lor, sub principiile prieteniei, reciprocității și cel al dăruirii nepărtinitoare. Proiectele realizate în ultimii ani de Club în Vrancea au vizat în principal creșterea nivelului de sănătate, sprijinirea copiilor talentați, îmbunătățirea calității mediului înconjurător, promovarea culturii, a sportului și a valorilor fundamentale ale societății în general.

Clubul mulțumește tuturor celor care s-au implicat până acum în acest proiect, asigurând pe toți prietenii noștri că dorințele de a aduce bine în viața celor care au mare nevoie de el au rămas neschimbate.

Comunicat de presă