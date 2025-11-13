Bărbat prins sub tractor la Câmpuri

Reclama

Un bărbat a decedat astăzi în localitatea Cîmpuri după ce a fost prins sub un tractor. Potrivit poliției, din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit că un bărbat de 69 de ani, din localitate, în timp ce se deplasa cu un tractor pe direcția Soveja-Câmpuri, ar fi virat brusc la dreapta, în zona unei intersecții cu un drum secundar, moment în care utilajul s-a răsturnat. la fața locului a ajuns și un echipaj al ISU Vrancea care a reușit să extragă persoana de sub tractor însă din nefericire a fost declarată decedată de echipajul SAJ prezent la fața locului. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.

