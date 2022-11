Bărbat sfârtecat într-un siloz

Reclama

Incident groaznic astăzi la o societate agricolă din Bolotești. Un angajat al firmei a murit, după ce a fost sfârtecat de un șnec. ”Astăzi, in jurul orei 11.20, am fost sesizați prin 112 cu privire la faptul ca in comuna Bolotești un bărbat, 20 de ani, a fost prins de către un utilaj ( șnec), în interiorul unui siloz. Din păcate, in urma incidentului, tânărul a decedat. În cauza a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate in muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate in muncă”, au anunțat polițiștii.

