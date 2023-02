Bătrân ”prădat” de 60 de mii de lei.

Reclama

Polițiștii Secției de Poliție Rurală Gugești au identificat tânărul bănuit de săvârșirea unei infracțiuni de furt calificat. La data de 07.02.2023, orele 08.10, un bărbat, în vârstă de 88 ani, din comuna Chiojdeni, a sesizat polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gugești cu privire la faptul că în noaptea de 06/07.02.a.c. persoane necunoscute au pătruns prin efracție în locuința sa, de unde au sustras suma de 60.000 lei, aflată într-o cutie din plastic, care era depozitată pe un pat, sub mai multe articole vestimentare. În urma cercetărilor efectuate de polițiști, a fost identificat principalul suspect, un tânăr, în vârstă de 22 de ani, iar prejudiciul a fost recuperat în totalitate și înapoiat proprietarului. Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului de caz, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “furt calificat”, în vederea documentării întregii activități infracționale a celui în cauză și luării măsurilor legale ce se impun.

Sursa: IPJ Vrancea

